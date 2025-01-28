News

Neue Velodyne SPL-X Subwoofer-Serie und MiniVee X Sonderedition auf der ISE 2025

Bildquelle: Velodyne Acoustics

Vom 04. bis 07. Februar findet die ISE 2025 (Integrated Systems Europe) in Barcelona statt. Velodyne wird dort die neue SPL-X Subwoofer-Serie exklusiv vorstellen. Auf Basis der DSP-Plattform, die bereits bei den Modellen MiniVee X und SC1500 für hohe Performance sorgt, sind die SPL-X-Subwoofer mit einem deutlich erweiterten Funktionsumfang in den Größen 10", 12", 15" und sogar 18" erhältlich. Ein attraktives Gehäusedesign mit geschwungenen Seitenwänden erinnert an die "Digital Drive Plus"-Modelle und mit hohen Wandstärken von 38mm und Aussteifungen im Inneren, kräftigen Magnetsystemen und Hochleistungstreibern soll hier eine außergewöhnliche Heimkino-Performance geboten werden. Bis zu 1.800 Watt RMS (SPL-X 18) stehen dafür zur Verfügung. Dazu gibt es symmetrische und asymmetrische Ein- und Ausgänge sowie Hochpegelanschlüsse.

Kompatibel sind die Subwoofer auch mit der Velodyne Acoustics AutoEQ-App, die eine automatische Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten ermöglicht. Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten samt Flankensteilheit, Übergangsfrequenzen, Subsonicfilter und Ausgangsfilter begeistern zudem versierte Klang-Enthusiasten.

Weitere Neuheiten - Limitiertes Sondermodell MiniVee X

Darüber hinaus zeigt Velodyne Acoustics den DSP-gesteuerten Subwooferverstärker SC1500 mit Appsteuerung und automatischer Einmessung. Die weiterentwickelten Subwoofer SC-IW600X und SC-IWDVR mit überarbeiteter Technik und Treibern sind auch im Gepäck und integrieren sich nahezu unsichtbar in Wände. Außerdem gibt es den MiniVee X ab sofort in Hochglanz weiß und in limitierter Stückzahl als Sondermodell mit transparentem Acrylglas-Gehäuse. Überarbeitet wurde auch das Velodyne Wi-Connect System II, mit dem man aktive Subs oder Aktivlautpsrecher drahtlos mit einem Audiosignal versorgen kann.

Anzeige



Der Subwoofer-Spezialist Velodyne Acoustics stellt auf der ISE 2025 in Barcelona in Halle 2 auf dem Stand 2J405 aus.

Bildquelle: Velodyne Acoustics

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.