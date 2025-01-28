News

"Van Helsing - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

One Gate Media veröffentlicht "Van Helsing - Die komplette Serie" auf Blu-ray Disc. Das 10 Blu-ray Disc-Set mit allen fünf Staffeln der Vampirjäger-Serie mit Kelly Overton aus den Jahren 2016-2021 kommt am 17.04.2025 in den Handel.

