News
"Van Helsing - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc
28.01.2025 (Karsten Serck)
One Gate Media veröffentlicht "Van Helsing - Die komplette Serie" auf Blu-ray Disc. Das 10 Blu-ray Disc-Set mit allen fünf Staffeln der Vampirjäger-Serie mit Kelly Overton aus den Jahren 2016-2021 kommt am 17.04.2025 in den Handel.
