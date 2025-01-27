"Eric Clapton: Unplugged" erscheint als "Enhanced Edition" auf CD & Vinyl LP
Eric Clapton veröffentlicht sein "Unplugged"-Album aus dem Jahr 1992 in einer neuen "Enhanced Edition". Die remasterte Neuauflage enthält weitere Songs, die von MTV ursprünglich nicht ausgestrahlt wurden und Interview-Sequenzen mit Kommentierungen von Eric Clapton. Die "Unplugged: Enhanced Edition" wird als Doppel-CD und 3 LP-Set veröffentlicht. Der Verkaufsstart ist für den 09.05.2025 geplant.
Tracklist
CD 1
1. Signe
2. Before You Accuse Me
3. Hey Hey
4. Tears In Heaven
5. Lonely Stranger
6. Nobody Knows You When You're Down and Out
7. Layla
8. Running On Faith
9. Walkin' Blues
CD 2
1. Alberta
2. San Francisco Bay Blues
3. Malted Milk
4. Old Love
5. Worried Life Blues
6. Circus
7. My Father's Eyes
8. Rollin' and Tumblin'
