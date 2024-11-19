Neue Flaggschiff-Stereo-Endstufe AMP-F10 von eversolo
Bildquelle: eversolo
Erst vor wenigen Tagen hat eversolo den Referenz-Streaming-DAC-Vorverstärker DMP-A10 vorgestellt, den wir bereits ausführlich beschrieben haben. Den DMP-A8 hatten wir zudem im Test:
Jetzt präsentiert der Hersteller den zum Referenzmodell passenden Verstärker AMP-F10. Das Gerät wird voraussichtlich Anfang Dezember 2024 zur UVP von 2.580 Euro verfügbar sein.
Bis zu 320 Watt pro Kanal an 4 Ohm und bis zu 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm werden hier bereitgestellt. Eversolo gibt extrem niedrige harmonische Verzerrungen von 0,008% und einen Signal-Rauschabstand von 113dB an. Der AMP-F10 soll absolut originalgetreu, präzise und lebensecht agieren. Ausgestattet ist er mit Cinch- und XLR-Anschlüssen sowie vielfältigen Eingangsoptionen. Mit hochwertiger Audioverarbeitung, fortschrittlichen Filterschaltungen, 5 Paar MOSFETs pro Kanal und dauerhafter Zuverlässigkeit soll er als idealer Partner des DMP-A10 gelten und selbst hohen audiophile Ansprüchen mehr als gerecht werden.
