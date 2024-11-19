News

Die Paramount 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten im Dezember

19.11.2024 (Karsten Serck)

Paramount hat die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Neuheiten für den Dezember bestätigt. Folgende Filme und Serien sind geplant:

05.12.2024

  • Zeit der Zärtlichkeit - Remastered [Blu-ray]

12.12.2024

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK