Die Paramount 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten im Dezember
19.11.2024 (Karsten Serck)
Paramount hat die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Neuheiten für den Dezember bestätigt. Folgende Filme und Serien sind geplant:
05.12.2024
- Pulp Fiction Collector's Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Pulp Fiction Collector's Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Galaxy Quest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Galaxy Quest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- ZAZ - The Collection! [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- ZAZ - The Collection! [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Pate Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Pate Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Tom Clancy's Jack Ryan - Die komplette Serie [Blu-ray] bei Amazon.de
- Tom Clancy's Jack Ryan - Die komplette Serie [Blu-ray] bei jpc.de
- Sonic the Hedgehog: Die Saga-Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Sonic the Hedgehog: Die Saga-Collection [Blu-ray] bei jpc.de
- Zeit der Zärtlichkeit - Remastered [Blu-ray]
12.12.2024
- Transformers: One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers: One [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers: One [Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers: One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Transformers: One [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Transformers: One [Blu-ray] bei jpc.de
- Freitag der 13. – Jason kehrt zurück [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Freitag der 13. – Jason kehrt zurück [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
