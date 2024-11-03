XXL-SPECIAL: Eversolo DMP-A10 - der neue Top-Vorverstärker/DAC/Streamer für überragende Audioqualität

High-Tech im Herbst - eversolo präsentiert den neuen Flaggschiff-Streaming-DAC-Vorverstärker DMP-A10. Er wird voraussichtlich ab Ende November/Anfang Dezember 2024 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 3.780 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Aufbau sowie Bauteile auf Referenzniveau

Aufbauend auf dem eversolo DMP-A8, geht der DMP-A10 u.a. mit dem ES9039 PRO DAC-Chip und dem XMOS XU-316 USB-Interface einen technologischen Schritt weiter und unterstützt hochauflösendes Audio bis zu 32 Bit/768 kHz, natives DSD512 und MQA. Das sichert ausgezeichnete Rahmenbedingungen für beste Audioqualität unter nahezu allen denkbaren Bedingungen.

Im Inneren des eleganten Gehäuses sorgen die neue elektrische Isolationstechnologie und der AK7739VQ DSP-Prozessor plus zwei hochpräzise OCXO-Taktoszillatoren für eine Signalverarbeitung auf Referenzniveau. Ganz gleich, ob auf hochauflösende Dateien vom lokalen Speicher, aus dem Heimnetzwerk oder von Streaming-Anwendungen zugegriffen wird, der DMP-A10 überzeugt stets mit überragender Klarheit sowie Detailtreue und eignet sich damit auch für äußerst anspruchsvolle Hörer.

In jedem einzelnen Aspekt bezüglich Entwicklung und Konstruktion spiegelt sich der Wunsch nach enormer Hochwertigkeit wider. Das DMP-A10-Chassis verbindet moderne Eleganz mit klassischem Design und besticht durch die hochpräzise Fertigung mittels CNC-Technologie. Mit einer Breite von 430 mm fügt es sich nahtlos in bestehende Audiosysteme ein und vereint Funktionalität mit Noblesse.

Hochgeschwindigkeits-System zur elektrischen Isolierung

Isolationsschaltkreis

Anzeige



Mit einem Hochgeschwindigkeits-System zur elektrischen Isolierung trennt der DMP-A10 Rauschen und Interferenzen verschiedener Leiterplatten strikt voneinander. Die vollständige physische Isolierung eliminiert jegliche mögliche Interferenz mit Audio-Schaltkreisen bei der Übertragung von Systemschaltkreissignalen und stellt sicher, dass das Audiosignal absolut rein bleibt. Das Display-Panel besitzt ebenfalls ein Abschirmungsdesign, das für eine hervorragende Audio-Klarheit und Präzision verantwortlich ist.

Durch die Integration eines speziellen elektrischen Isolationsschaltkreises minimiert der DMP-A10 Störungen durch stark verrauschte Stromquellen und Erdschleifenprobleme beim Anschluss externer DACs und USB-Geräte. Dank der iCoupler®-Technologie werden sowohl das Taktsignal als auch die Daten in der korrekten zeitlichen Reihenfolge an die isolierte Seite übertragen und anschließend neu synchronisiert, um die Konsistenz sicherzustellen. Dadurch wird garantiert, dass USB-Signale mit extrem geringem Jitter und höchstmöglicher Signalgenauigkeit übertragen werden und die maximale Wiedergabetreue erhalten bleibt.

Präzise Temperaturregelung für das OCXO-Taktsystem

OXCO-Taktsystem

Die von Eversolo speziell entwickelte Temperaturregelungstechnologie für das OCXO-Taktsystem ermöglicht, dass beide Audio-Quarzoszillatoren (45,1584 MHz und 49,152 MHz) bei einer konstanten optimalen Temperatur ihrer Arbeit nachgehen, wodurch Frequenzschwankungen aufgrund von Temperaturänderungen erst gar nicht auftreten können. Weitere Folge ist ein extrem geringes Phasenrauschen. Der Hersteller unterziehen jeden Oszillator einem strengen Testverfahren. Daher werden mit Jitter-Werten unter 50 Femtosekunden genauestmögliche Taktsignale an das Audiosystem geliefert, was zu mehr Klarheit, Detailtreue und Transparenz im Audiosignal führt.

SFP-Glasfaseranschluss

Um Störungen durch hochfrequentes Rauschen in Netzwerk-Switches und anderen Netzwerkgeräten konsequent zu verhindern, verfügt der DMP-A10 über einen SFP-Glasfaseranschluss, mittels dem der DMP-A10 über Glasfaser mit dem lokalen Netzwerk verbunden wird. Auf diese Art und Weise wird jegliche Interferenz zwischen der Netzwerktechnik und der empfindlichen Audiosektion im DMP-A10 vermieden, was wiederum zu einer plastischeren Wiedergabe führt. Zur einfachen Integration werden natürlich auch herkömmliche RJ45-Ethernet-Verbindungen unterstützt. (SFP-Modul muss separat erworben werden.)

Versilberte Einkristall-Kupferdrähte

Für die Verbindung der Audioanschlüsse des DMP-A10 mit den internen Boards setzt der Hersteller auf versilberte Einkristall-Kupferdrähte, die eine hervorragende Leitfähigkeit bei der Signalübertragung besitzen und ein weiteres Plus an Klarheit, Transparenz und Details hinsichtlich der Klangqualität mit sich bringen.

Anzeige



Raumkorrektur-Technologie

Immer mehr Komponenten, auch für den Zweikanalbetrieb ausgelegte, sind mit einer Raumkorrektur ausgestattet - da möchte auch Eversolo nicht zurückstehen. Mit Eversolo Digital Room Correction analysiert der DMP-A10 die jeweilige Hörumgebung und passt die Klangfrequenzen durch hochentwickelte Algorithmen an, um akustische Probleme zu reduzieren. Die Raumkorrektur unterstützt die Verbindung eines Mikrofons über den USB-Anschluss des Geräts oder ein an das Mobiltelefon angeschlossenes Mikrofon. Man kann auch das integrierte Mikrofon des Smartphones verwenden. Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, wird die Verwendung eines professionellen Messmikrofons allerdings empfohlen.

Digital-Digital-Wandler

Der DMP-A10 bietet Unterstützung für die DDC-Funktionalität (Digital-Digital-Wandler). Digitale Signale vom USB-Audioeingang, koaxialen/optischen Eingang und ARC-Eingang können nach verschiedenen EQ-Anpassungen als SPDIF-Signale oder analoge Signale ausgegeben werden.Zusätzlich kann der analoge Signaleingang vom hochwertigen ADC (bis zu 192 kHz) erfasst und nach EQ-Anpassungen als SPDIF-Signale oder analoge Signale das Gerät verlassen.

Erstklassige Stromversorgung

Sehr leistungsfähige Stromversorgung

Kenner des guten Klangs wissen: Ein hochwertig konzipiertes und konstruiertes Netzteil ist eine wichtige Grundvoraussetzung für hervorragenden Klang. Um diese Vorgabe souverän zu erfüllen, verfügt der DMP-A10 über zwei Netzteile mit äußerst geringem Grundrauschen, die eine stabile Stromversorgung separat sowohl für die digitale Sektion als auch für die analogen Audioschaltungen bieten. Die Restwelligkeit des analogen Audio-Netzteils konnte auf unter 30 µVrms herabgesetzt werden. Darüber hinaus verbaut Eversolo eine patentierte intelligente Schalttechnologie für den linearen Netzspannungseingang, die eine weltweite Kompatibilität mit Spannungen ermöglicht, ohne dass irgendwelche Umschalter betätigt werden müssen.

Anzeige



Nahezu perfekte Werte

THD+N:-122dB

SNR:130dB

DNR:130dB

Auf der zweiten Seite stellen wir weitere Features des DMP-A10 vor.

Anzeige

