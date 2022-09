News

Neue Fernseher mit DTS Play-Fi von Vestel und Philips

Vestel hat auf der IFA erste Fernseher mit DTS Play-Fi präsentiert. Vestel reiht sich damit in die TV-Hersteller Toshiba, JVC und Philips ein, in deren Geräten zum Teil bereits DTS Play-Fi zum Einsatz kommt. Bei den neuen Philips TVs werden dies der OLED+937, der OLED807 und der PUS8807 "The One" sein.

Neue Play-Fi Features in 2022 ermöglichen

ein Lautsprecherpaar (links/rechts) mit oder ohne dediziertem Center für eine breite Kulisse zu verwenden

die integrierten TV-Lautsprecher als Centerkanal einzusetzen

einen Stereo-Verstärker für den Betrieb von zwei Surround-Lautsprechern zu verwenden

