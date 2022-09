News

DAB+: Erstes Digitalradio von Technisat mit automatischer DAB/UKW-Senderwahl

Technisat bietet mit dem DIGITRADIO 307 BT das erste Digitalradio mit "Best Tune"-Technologie an. Diese soll die Suche nach der optimalen Empfangsmöglichkeit vor Ort vereinfachen, indem alle verfügbaren DAB+ und UKW/FM-Sender in einer einzigen Programmliste kombiniert werden und das Radio für einen Sender, der mit beiden Technologien ausgestrahlt wird, den besten Empfangsweg auswählt:

Ein Sender, der sowohl über DAB+ wie auch UKW/FM empfangen wird, taucht nur einmal in der Sendergesamtliste auf. Und zwar in der Version (DAB+ oder UKW), die im Empfangsgebiet in höherer Signalstärke ausgestrahlt wird. So behält man die empfangbaren DAB+ und UKW Sender ohne Dopplungen bequem im Blick und hat schnelleren Zugriff auf den Lieblingssender in der lokal bestmöglichen Empfangsqualität. Der BestTune™ Modus ist dabei als separater Modus, neben DAB+ und UKW, im Radio auswählbar.

Das Technisat DIGITRADIO 307 BT ist mit einem 5 Watt-Lautsprecher ausgestattet und kann auch für externe Musikquellen via Bluetooth oder einen AUX-Anschluss genutzt werden. Außerdem sind ein Wecker und Sleep-Timer integriert. Das 2,4 Zoll große Farbdisplay zeigt Informationen zum laufenden Programm sowie die Uhrzeit an.



Das Technisat DIGITRADIO 307 BT ist ab sofort in den Farben Schwarz und Silber zum Preis von 115 EUR (UVP) erhältlich. Wer Interesse an dem Gerät hat, sollte darauf achten, das richtige Modell zu erwischen, da Technisat auch bereits ein DIGITRADIO 307 ohne "Best Tune" im Sortiment hat.

