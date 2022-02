News

Neue "Daniel Craig 5-Movie-Collection" mit "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Der neueste James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) erscheint noch einmal in einer neuen "Daniel Craig 5-Movie-Collection" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Set enthält alle James Bond-Filme mit Daniel Craig und soll voraussichtlich ab dem 07.04.2022 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

alternativ:

