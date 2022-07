News

Netflix: "Stranger Things - Season 4"-Soundtrack mit Kate Bush-Hit "Running Up That Hill" bald auf CD, LP und MC

Sony Music veröffentlicht den Soundtrack zur vierten Staffel der Nextflix-Serie "Stranger Things" im Herbst auf CD, LP und Musikkassette. Laut aktuellen Handelsinformationen werden die CD und MC ab dem 09.09.2022 im Handel erhältlich sein und die Doppel-Vinyl-Edition am 04.11. folgen.

Der Soundtrack soll u.a. auch die beiden Songs "Separate Ways (Worlds Apart)" von Journey und "Running Up That Hill" von Kate Bush enthalten, die mit ihrem Hit aus dem 1985er-Album "Hounds of Love" zurück in die Charts stürmte.

Die Vinyl-Edition des Soundtracks soll als Bonus auch ein Poster enthalten und wird auch als Sonderedition im roten Vinyl bei jpc.de erhältlich.

Bereits jetzt ist der "Stranger Things - Season 4"-Soundtrack bei Streaming-Diensten und als MP3-Download erhältlich.

