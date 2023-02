News

Netflix führt günstigere "Extra-Mitgliedschaft" gegen Account-Sharing ein

Netflix bietet jetzt in ersten Ländern als Maßnahme gegen das "Account-Sharing" eine "Extra-Mitgliedschaft" an, mit der neue zahlende Nutzer gewonnen werden sollen. Erst kürzlich hatte Netflix angekündigt, wie zukünftig die Nutzung eines Abos auf einen Haupt-Standort beschränkt werden soll, diese Hinweise aber inzwischen wieder aus dem deutschen Hilfe-Bereich entfernt.

Wer von den Maßnahmen betroffen ist, soll laut einer Mitteilung von Netflix zunächst u.a. in Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien für bis zu zwei Personen, die nicht mit dem Hauptnutzer zusammenleben, einen Unter-Account anlegen können, der auch einen eigenen Benutzernamen und Kennwort erhält. Voraussetzung dafür ist ein Standard-Abo oder ein Premium-Abo für den Haupt-Account. Die monatlichen Kosten sollen in Portugal 3,99 EUR und in Spanien 5,99 EUR betragen. Wie lange diese Sonderkonditionen für einen Unter-Account gelten, erwähnt Netflix nicht.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.