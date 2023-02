News

"Star Trek: Picard" & "Star Trek: Lower Decks" auch bei Paramount+

Paramount+ hat eine neue Vereinbarung mit Amazon Prime Video geschlossen und wird zukünftig auch in Europa sämtliche Star Trek-Serien zeigen. Die bislang nur bei Amazon Prime Video angebotenen Serien "Star Trek: Picard" und "Star Trek: Lower Decks" werden zukünftig auch bei Paramount+ zu sehen sein. So soll auch die dritte und finale Staffel von "Star Trek: Picard" am 17.02.2023 zeitgleich bei Amazon Prime Video und Paramount+ starten.

Frühere Staffeln von "Star Trek: Lower Decks" sollen im Verlauf des Jahres ins Angebot von Paramount+ aufgenommen werden. In den englischsprachigen Regionen sollen die früheren Staffeln von "Star Trek: Picard" noch im Februar bei Paramount+ zu sehen sein. Wie lange die Star Trek-Serien noch parallel bei Amazon Prime Video angeboten werden, ist nicht bekannt.

