Netflix geht jetzt gegen Account-Sharing in Deutschland vor

Netflix kündigt jetzt konkrete Schritte zur Einschränkung des Account-Sharing in Deutschland an. Dazu gibt es jetzt im Hilfe-Bereich von Netflix erste Informationen, in denen erläutert wird, wie genau der Streaming-Dienst die Nutzung auf den Konto-Inhaber und dessen Haushalt beschränken will.

Dazu identifiziert Netflix zunächst einen Haupt-Standort, an dem ein Netflix-Account genutzt wird und weist darauf hin:

Um sicherzustellen, dass Ihre Geräte mit Ihrem Haupt-Standort verknüpft sind, verbinden Sie sich mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Haupt-Standort und streamen Sie etwas über die Netflix-App oder -Website. Wir verwenden Informationen wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten, um festzustellen, ob ein in Ihrem Konto eingeloggtes Gerät mit Ihrem Haupt-Standort verknüpft ist.

Erfolgt ein Netflix-Login über ein Gerät, das nicht zum Haupt-Standort gehört, so behält sich Netflix eine Sperrung dieses Geräts für die Wiedergabe vor. Diese kann über die Anforderung eines zeitlich begrenzten Codes wieder aufgehoben werden, mit dem Netflix an 7 aufeinanderfolgenden Tagen genutzt werden kann.

Netflix macht noch keine genaueren Angaben dazu, mit welchen Einschränkungen bei einer längeren Abwesenheit oder einem Umzug zu rechnen ist. Offen ist auch, wie z.B. beim Wechsel des Internet-Anbieters oder Veränderungen am WLAN-Router vorgegangen wird.

