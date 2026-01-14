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Amazon MGM Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs im Vertrieb von Plaion Pictures

Plaion Pictures übernimmt den Vertrieb der Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs der Amazon MGM Studios in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben neuen Kinoproduktionen umfasst die Vereinbarung auch das Katalogprogramm von MGM mit zahlreichen Klassikern. Die Amazon MGM Studios produzieren neben vielen Filmen & Serien für den Streaming-Dienst Amazon Prime Video auch immer noch einzelne Filme, die ganz klassisch im Kino starten und später auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht werden. Dazu wird auch der nächste James Bond-Film gehören und bereits in den nächsten Monaten Filme wie "Mercy", "Crime 101" und "Der Astronaut" (Project Haily Mary).

Plaion vertreibt neben den eigenen Filmen u.a. bereits die physischen Medien von Warner, Sony, Universal und StudioCanal.

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