Microsoft erhöht Preise für die Xbox

Microsoft hat die Preise für seine Xbox-Konsolen erhöht. Seit dem 01.05.2025 gelten für alle Konsolen rund 50 EUR höhere Preise als bislang:

Xbox Series X 599,99 EUR

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition 699,99 EUR

Xbox Series X Digital Edition 549,99 EUR

Xbox Series S 1TB 399,99 EUR

Xbox Series S 512 349,99 EUR

Auch die Preise für einzelne Controller wurden erhöht. Im Handel sind die Geräte derzeit noch teilweise zu den alten Preisen erhältlich.

