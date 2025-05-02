News
"Muttertag-Geschenke" bei Media Markt & SATURN
02.05.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Media Markt und SATURN präsentieren eine neue "Muttertag-Geschenke"-Aktion mit zahlreichen Technik-Angeboten. Die einzelnen Angebote werden in mehreren Preis-Kategorien von 50 bis 300 EUR präsentiert:
- "Muttertag-Geschenke" bei MediaMarkt.de (bis 12.05. 09:00 Uhr)
- "Muttertag-Geschenke" bei SATURN.de (bis 12.05. 09:00 Uhr)
Noch bis Montag früh laufen außerdem die Schnell-Spar-Tage:
- "Schnell-Spar-Tage" bei MediaMarkt.de (bis 05.05. 09:00 Uhr)
- "Schnell-Spar-Tage" bei SATURN.de (bis 05.05. 09:00 Uhr)
