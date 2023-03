News

"Mad Mission 1 & 2" erscheinen als günstigere Blu-ray Discs

DigiDreams veröffentlicht "Mad Mission 1 & 2" in günstigeren Blu-ray Disc-Versionen. Die beiden Action-Filme wurden bereits in "Complete Editionen" sowie als Set mit allen fünf Teilen auf Blu-ray Disc veröffentlicht und erscheinen jetzt noch einmal am 27.04.2023 als "Classic Cult Collection" in der Uncut-Fassung mit HD-Remaster auf Blu-ray Disc.

