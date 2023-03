News

Neue Darsteller für "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 2" bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video erweitert die Besetzung für die Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power). Neben Ciarán Hinds (Munich, Silence, There Will Be Blood) werden auch Rory Kinnear (James Bond 007: Ein Quantum Trost, Skyfall, Spectre) und Tanya Moodie (Motherland, Neverwhere) zur neuen Besetzung der zweiten Staffel der Serie gehören und in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein. Die zweite Staffel wird derzeit in Großbritannien produziert. Der Ausstrahlungstermin ist bislang noch nicht bekannt.

