"Ed Sheeran - Substract" ab Mai auf CD und als "Yellow", "White" & "Clear"-Vinyl-LP-Editionen

Warner Music veröffentlicht im Mai das neue Ed Sheeran-Album "-" (Subtract). Neben der einfachen CD und LP mit 14 Songs ist auch eine "Limited Deluxe Edition"-CD mit vier weiteren Songs geplant.

Die Schallplatte wird in mehreren Farb-Varianten veröffentlicht. Zum Verkaufsstart scheint keine klassische schwarze LP geplant zu sein. Zunächst erscheint "Substract" als "Canary Yellow"-Vinyl in limitierter Erstauflage. Darüber hinaus wird "Substract" auch als "White Vinyl"-Edition bei jpc.de und als "Clear Vinyl"-Edition exklusiv bei Amazon.de angeboten.

"Substract" wird ab dem 05.05.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting "Substract"

CD/LP

1. Boat

2. Salt Water

3. Eyes Closed

4. Life Goes On

5. Dusty

6. End Of Youth

7. Colourblind

8. Curtain

9. Borderline

10. Spark

11. Vega

12. Sycamore

13. No Strings

14. The Hills Of Aberfeldy

Limited Deluxe Edition CD

15. Wildflowers

16. Stoned

17. Toughest

18. Moving

