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Luxman L-100 Centennial: Class-A-Vollverstärker zum 100-jährigen Jubiläum

Bildquelle: Luxman / IAD

Mit dem Luxman L-100 Centennial stellt Luxman ein neues Jubiläumsmodell vor und eröffnet mit dem Neuzugang zugleich die neue Centennial-Serie. Der Vollverstärker setzt konsequent auf Class-A-Technologie und richtet sich an anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten.

Class-A-Technik und aufwändiger Aufbau

Der L-100 Centennial arbeitet in reiner Class-A-Schaltung und liefert 20 Watt pro Kanal an 8 Ohm (40 Watt an 4 Ohm). Ein groß dimensioniertes Netzteil mit EI-Kerntransformator sowie umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung von Störeinflüssen sollen für eine besonders ruhige, natürliche und detailreiche Wiedergabe sorgen. Acht Siebkondensatoren mit jeweils 10.000 Mikrofarad garantieren maximale Stromlieferfähigkeit auch bei ausgeprägten Dynamikspitzen und hohem Pegel.

Präzise Signalverarbeitung

Zum Einsatz kommen die hauseigene LIFES-1.1-Gegenkopplung zur Verzerrungsreduktion sowie die neue LECUA1000-Lautstärkeregelung mit 88 Stufen. Ziel ist eine präzise Signalführung und stabile Klangqualität auch bei niedrigen Lautstärken. Luxman hat hier die FET-Eingangsstufe der Fehlererkennung erweitert und weiter verfeinert. Die optimierte Lautstärkeregelung ermöglicht eine absolut exakt und fein dosierbare Bedienung, hat aber auch klanglich nicht unerhebliche Auswirkungen. Gerade beim leisen Hören zeigt sich die wahre Stärke eines hochwertigen Verstärkers und genau darauf ist der L-100 Centennial ausgelegt. In Verbindung mit LECUA1000 bleibt die Wiedergabe auch bei niedrigem Pegel perfekt stimmig.

Rückseite

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Umfangreiche Ausstattung

Trotz Fokus auf puristische Class-A-Technik bietet der Verstärker eine vielseitige Anschlussausstattung mit mehreren Line- und symmetrischen Eingängen sowie einer integrierten MM/MC-Phonostufe. Ergänzt wird dies durch Vor-/Endstufen-Trennung, Klangregelung und hochwertige Kopfhöreranschlüsse inklusive 4,4-mm-Buchse. Hinzu kommen Klangregelung, Loudness-Kompensation, Balance-Regelung und Mute-Funktion.

Jubiläumsdesign

Optisch präsentiert sich das Modell im klassischen Luxman-Design mit analog beleuchteten VU-Metern, Aluminiumgehäuse und speziellem Centennial-Emblem. Die Oberseite besteht aus fein gebürstetem Aluminium. Zentral steht eine 7-Segment-Anzeige für die Lautstärke, wie man es z.B. auch vom Luxman L-509Z kennt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Luxman L-100 Centennial ist ab April 2026 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 11.990 Euro.

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Live erleben bei HiFi Linzbach

Bei HiFi Linzbach in Bonn kann man den L-100 Centennial sowie weitere Audiokomponenten von Luxman und auch anderen Herstellern am 24. und 25. April im Rahmen eines HiFi-Events für Musikliebhaber und Technikinteressierte live erleben.

Das Event findet am Freitag (10–18 Uhr) und Samstag (10–14 Uhr) statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

HiFi Linzbach GmbH

24. + 25. April 2026

Adenauerallee 124

53113 Bonn

https://www.hifi-linzbach.de/

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