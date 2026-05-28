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HIGH END 2026: PSI Audio präsentiert Heritage3 Lautsprecher und Bassfalle AVAA C214

Vom 4. bis 7. Juni 2026 stellt PSI Audio auf der HIGH END in Wien aus. In Raum H X5 V03 (Level 0) des Austria Center Vienna präsentiert die Schweizer Technik-Manufaktur ihre High-End-Lautsprecher Héritage3 sowie das geniale AVAA Bassfallensystem.

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High-End-Standlautsprecher Héritage3 auf der HIGH END

Im PSI Audio Héritage3 stecken mehr als 45 Jahre Erfahrung beim Bau authentischer, akkurater Schallwandler und fügen sich in einem Standlautsprecher der Extraklasse harmonisch zusammen. Durch die Verwendung firmeneigener Technologien offeriert der Héritage ein natürliches, realistisches Klangbild. Man hat daher den Eindruck, die ursprüngliche Klangquelle befände sich im Raum. Schick gekleidet in edle Hölzer überzeugt der Héritage3 auch noch durch hochwertige Optik.

Raum unter Kontrolle: aktive Bassfalle AVAA C214

Vor mittlerweile zehn Jahren stellte PSI Audio eine brillante Lösung für die größte Herausforderung der Raumakustik vor: Der Active Velocity Acoustic Absorber (AVAA) kümmert sich um die tieffrequenten Raummoden automatisch. Keine Unmengen poröser,, schwierig abzustimmender Absorber sind nötig. Daher findet auch keine Beschränkung auf einen kleinen Sweet Spot statt. Das AVAA System erscheint wie ein akustisches Loch in der Wand, das ungewollte Resonanzen schlichtweg absaugt und so die störende Energie aus dem Raum entfernt. Auf der HIGH END 2026 können Besuchende den Effekt der AVAA C214 selbst erleben.

Enorme Qualitätsstandards

Alle PSI Audio Produkte müssen höchsten Qualitätsstandards genügen. Daher wird jeder einzelne Lautsprecher wird im firmeneigenen Werk in der Schweiz entwickelt und gebaut sowie im schalltoten Raum gemessen und kalibriert. Daher liegt jeden einzelnen Exemplar ein passendes Messprotokoll bei. PSI Audio entwickelt zudem eigene Treiber, lötet die eigenen Schaltungen und wickelt sogar die eigenen Spulen – handgemachte Qualität auf höchstem Niveau.