HIGH END 2026: Der Auftritt von Canton und AVM

Canton und AVM geben auf der HIGH END 2026 zusammen Vollgas. AVM feiert darüber hinaus sein 40-jähriges Jubiläum und stellt vollkommen neue Produkte vor, über die wir direkt von der High End natürlich berichten werden. Einen kleinen Ausblick können wir in diesem Special jedoch schon geben.

Vorführung und Neuheiten von AVM

Die große Vorführung der beiden lengedären Marken umfasst den Canton Reference Alpha 1 Highend-Lautsprecher und den AVM OVATION CS 8.3 S. Der All-In-One-Streaming-Vollverstärker mit CD-Laufwerk arbeitet im Setup allerdings nur als Vorstufe. Als große Überraschung übernehmen vier extrem kraftvolle, High Performance-Monoblöcke von AVM die Verstärkung - mehr dazu nach der Pressekonferenz heute in einer Woche direkt von der Messe.

Neues Kraftwerk 1 von AVM in Wien? Die Manufaktur hat eine 40-jährige Tradition im Bau extrem leistungsfähiger Verstärker

Neues Kraftwerk 2 in Wien? Könnte ein XXL-Vollverstärker von AVM werden

Große Überraschung deswegen, weil wir erst nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Canton und AVM am Donnerstag mehr sagen können. Dann gibt es auch zu einer weiteren AVM-Neuheiit zum 40-jährigen Firmenjubiläum alle Details. Bislang exisitert nur ein Teaserbild, das darauf hindeutet, dass AVM einen neuen Referenz-Vollverstärker im Gepäck haben könnte. XXL-Abmessungen plus Display deuten jedenfalls darauf hin.

Canton Reference Alpha 1

Die Canton Reference Alpha 1 kommt nach Wien

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Die Canton Reference Alpha 1 (Stückpreis 30.000 EUR, in 2 Farben lieferbar) bringt ein Diamant-Keramik-Mittel- und Hochtonsystem mit. Die in der Reference-Baureihe verwendeten Black Ceramic Tungsten Membranen (BCT-Membranen) wurden einer weiteren Überarbeitung unterzogen und umfassen nun ein diamantbeschichtetes Mitteltonsystem. Das führt zu noch mehr Steifigkeit dank dreifach gekrümmten Membrankegelund und zu einer noch höheren Präzision. Das durften wir auch schon live erleben.

Diamantbeschichtung fürs Mitteltonsystem

Oben ein Tieftöner, darunter der diamantbeschichtete Mitteltöner

Für die Herstellung verwendet Canton einen Aluminium-Konus, der zu 25 Prozent in Keramik umgewandelt wird. Darüber hinaus wird er mit Wolfram-Partikeln verstärkt, bevor das Ganze mit einer zusätzlichen Diamantschicht veredelt wird. Ein dreifach gekrümmter Membrankegel steht für exzellente Steifigkeit. Die zum ersten Mal verwendete „Point Invers“ Kalotte garantiert eine nahezu perfekte Schallabstrahlung und eine atmosphärisch dichte Räumlichkeit. Hinzu kommt die Wave-Sicke 3.0, die drei Sickenbögen besitzt, was zu einer gleichmäßigen Schwingbewegung führt. Eine symmetrische Kraftverteilung bei hohem Pegel ist die Folge.

Diamantbeschichteter Hochtöner

25 mm Hochtöner

Auch das Hochtonsystem mit der DCC-Kalotte ist mit einer Diamantbeschichtung ausgestattet. Noch steifer und mit weiter optimiertem Schwingungsverhalten, setzt der große Lautsprecher auch bei der Darstellung hoher Frequenzen Maßstäbe. Zusammen mit dem asymmetrisch ausgeführten Waveguide und dem am Computer perfektionierten Gitterdesign ist das Abstrahlverhalten hervorragend, speziell im Übernahme- und im Hochfrequenzbereich bei über 15 kHz.

Vier Basstreiber

Ein Teil der Basstreiber

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Vier Basstreiber mit Black Ceramic Tungsten Membranen übernehmen die Darstellung der tiefen Frequenzen. Ein Basschassis befindet sich oben auf der Schallwand , die anderen drei unten.

Premium-Gehäuse

Seitenansicht mit den massiven Holzwangen

Das hochstabile Gehäuse des handgefertigten Lautsprechers aus lackierten Flächen und den edlen Nussbaumholz-Elementen wirkt schon optisch beeindruckend. Aber auch die Langzeitstabilität überzeugt. Die gebogenen Seitenwände des Gehäuses sind aus mehrschichtigem Holz gefertigt und sind daher enorm stabil und resonanzarm. Weiteres Merkmal ist die aufwändige Innenversteifung. So finden sich zusätzliche antiparallel verlaufenden Reflektoreinheiten mit genau festgelegten Bedämpfungen aus Spezialflies. Diese Maßnahmen garantieren, dass keine stehendenn Welle im Gehäuseinneren entstehen.

Pegelanpassung auf der Rückseite

Pegelanpassung

Auch eine Pegelanpassung hinten am Lautsprecher gehört zu den Merkmalen der Canton Reference Alpha 1. Die Schalldruckpegel der Mittel- und Hochtöner können auf der Rückseite in 1,5 dB-Steps angepasst werden. Auch der Tieftonbereich kann in 1,5 dB-Schritten justiert werden. Aufgrund der Displace Control Technology wird zudem ein unkontrolliertes Auslenken der Tieftöner vermieden.

Hochleistungsfrequenzweiche und WBT-Terminals

Premium-Terminals

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Im Inneren des Canton Reference Alpha 1 finden sich zwei aus einzelnen Platinen bestehende, mit streng selektierten Bauteilen vom Premium-Anbieter Mundorf versehene Frequenzweichen. Damit die gesamte Signalübertragung extrem verlustarm ist, spart Canton auch nicht an einer extrem hochwertigen Innenverkabelung. WBT Nextgen-Anschlussterminals stehen für eine untadelige Kontaktsicherheit. Single-, Bi-Wiring- und Bi-Amping-Betrieb sind möglich. Die nickelfreie Vergoldung der Kontakte steht für einen erstklassigen Oberflächenschutz. Die hochwertige Kabelbrücke, bestehend aus den CantoLink 600 Kabeln von In-Akustik, garantieren dank der Kabelschuhe aus Silber eine absolut langzeitstabile Verbindung.

Jeder Lautsprecher wiegt satte 145 kg

Der Canton Reference Alpha 1 ist ein 3-Wege-Bassreflexlautsprecher, jede Box wiegt gigantische 145 kg. Der Premium-Schallwandler ist 46 cm breit, 163 cm hoch, 72 cm tief und wie folgt bestückt: 25 mm Hochtöner (DCC, Diamant Ceramic Carbon), 174 mm Mitteltöner (Diamant Ceramic Carbon), sowie 4 x 219 mm Tieftöner (Black Ceramic Wolfram, Wave-Sicke, Double Cone). Die Musikbelastbarkeit liegt bei 950 Watt, die Impedanz bei 4 bis 8 Ohm. Die Übergangsfrequenzen betragen 160/3.100 Hz, der Übertragungsbereich reicht von 18 Hz bis 40 kHz, und den Wirkungsgrad (2,83V/1m) geben die Hessen mit 89 dB an.

AVM OVATION CS 8.3 S

AVM OVATION CS 8.3 S

Kommen wir zum AVM OVATION CS 8.3 S , der in diesem Setup die Rolle der Vorstufe (in der sich First Class-Röhren befinden) übernimmt. Natürlich stellen wir trotzdem das ganze Gerät vor. Es handelt sich um einen All-in-One Streaming CD-Receiver mit großzügigen 2x550 Watt, der für 21.000 Euro in silber oder schwarz und für 23.000 Euro in Cellini Chrom angeboten wird.

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Mit X-Stream-Engine

X-Stream-Engine mit vielen Wiedergabeoptionen

Die 2025er Generation AVM OVATION 8.3 S basiert auf der AVM X-Stream Engine mit sehr umfangreichen Streaming- und Multiroom-Optionen, darunter Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon ready und Apple AirPlay 2.

Neue Architektur

Komplett neue Architektur

Die Generation AVM OVATION 8.3 S bringt eine komplett neue Architektur mit, und die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Phono MM& MC, HDMI ARC Eingang, ein erweitertes Netzteil und eine Anschlussmöglichkeit (schaltbar) für 2 Paar Lautsprecher. Mittels der RCX APP lassen sich sämtliche Funktionen des AVM OVATION 8.3 S komplett steuern, und zusätzlich ist die mit frei belegbaren Komfort-Tasten ausgestattete, massiv gefertigte Fernbedienung RC 5 im Lieferumfang enthalten.

Mit Premium-S-DAC

Der S-DAC,

Die Digitalsektion bietet den S-DAC auf Referenzniveau als Standard an. Dieser Hochleistungs-D/A-Wandler wurde auf Basis der strengst selektierten ESS9038 PRO Double-Quad DAC konfiguriert. Klanglich ebenfalls ein deutlicher Gewinn, der einhergeht mit einem enormen Schaltungsaufwand – es arbeiten gleich 4 DACs pro Kanal parallel.

Exzellente Phono MM/MC-Vorstufe

Die Phonovorstufe kann sogar mittels der App justiert werden

Vinyl-Liebhaber treffen mit dem AVM OVATION CS 8.3 S ebenfalls eine sehr gute wahl. Eine speziell für die Ovation S Line neu entwickelte, enorm leistungsfähige Phono-Eingangsstufe für MM/MC-Systeme wäre zu nennen. Ihre spezifischen Einstellungen können bequem über die RCX-App vorgenommen werden. Der ganze Aufbau sorgt für einen hochklassigen Analogklang, denn die auf analogem Wege ins System gebrachten Signale werden auch komplett analog weiterverarbeitet. Neu gestaltet wurden die digitalen Ausgänge, die im Menü auch auf "Lautstärke geregelt" eingestellt werden können.

Perfekt verarbeitetes Gehäuse

Fenster oben im Gehäuse

Die Verarbeitung ist mustergültig

43 cm Breite weist das ohne sichtbare Schrauben gefertigte Aluminium-Präzisionsgehäuse auf, und der AVM OVATION CS 8.3 S gefällt mit der AVM-typischen minimalistischen Eleganz und mit seinem zeitlosen symmetrischen Design. Neu ist das weiße, dimmbare OLED Display.

Canton Vento 101 und T+A Symphonia

Vorführung bei Canton mit den Vento 101

Hochtöner der Vento 101

Neues Design, hier oben

Und hier unten

Terminals

Ebenfalls führt Canton noch mit der neuen Vento 101 (3.200 EUR/Stück, Nussbaum, 3.000 EUR/Stück, Weiß seidenmatt/Hochglanz-Schwarz) vor, und zwar in Verbindung mit demT+A Symphonia All-In-One-Streaming-Vollverstärker für 8.490 EUR.

T+A Symphonia

Die Canton Vento 101 ist ein hochwertiger 3-Wege-Lautsprecher mit einer nach unten gerichteten Bassreflexöffnung. Als Hochtöner kommt eine 25 mm messende BCT-Kalotte zum Einsatz. Der ATB-Mitteltöner misst 180 mm, und die beiden ATB-Tieftöner 200 mm. Die Nennbelastbarkeit der neuen Box gibt Canton mit 280 Watt an, die Musikbelastbarkeit liegt bei 500 Watt. Beim Wirkungsgrad werden 87,4 dB genannt, als Übertragungsbereich 20 Hz bis 40 kHz. Die Übergangsfrequenzen werden 200/3.000 Hz angegeben, und die Impedanz mit 4 - 8 Ohm. Bleiben die Abmessungen, hier werden 32 x 110 x 51 cm genannt.

Überraschung von Canton?

Canton präsentiert zudem in einer Ausstellung Lautsprecher einer potentiellen neuen Serie in zahlreichen bunten Farben, um in Wien die Resonanz des Publikums zu testen und vielleicht bereits farbliche Favoriten evaluieren zu können.

Fazit

Wir sind schon gespannt auf die Vorführungen, die AVM Jubiläumsneuheiten und auch auf die neue Lautsprecher-Modellreihe, die Canton in Wien präsentieren wird. Natürlich berichten wir direkt von der HIGH END.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Canton, AVM, Philipp Kind (teilweise mittels KI nachbearbeitet)

Datum: 28. Mai 2026