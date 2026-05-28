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Wharfedale DENTON 1S - legendärer Name trifft auf moderne Technik mit aufwändigem Koaxialtreiber

Frischer Wind aus Großbritannien: Die neue, sehr kompakte Wharfedale DENTON 1S Regal-Lautsprecherbox wird ab Mai 2026 im autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 849,- Euro fürs Paar, lieferbar ist sie in drei Farben; Schwarz, Weiß und ein charmantes Blau stehen zur Auswahl (oben im Bild: Die schwarze Variante). In diesem kleinen Bericht haben wir alle Key Facts zur feschen Britin zusammengetragen.

Ein Lautsprecher mit Geschichte

Als die erste DENTON 1967 vorgestellt wurde, verkörperte sie einen äußerst kompakten, penibel verarbeiteten Lautsprecher, der durch seine authentische Akustik überzeugen konnte. Und genau hier setzt die DENTON 1S an. Sie möchte an die Vergangenheit erinnern, zugleich aber mit moderner, hochwertiger Technik glänzen. Daher versteht sich die DENTON 1S nicht als bloße Neuauflage, sondern als eigenständige Weiterentwicklung eines erfolgreichen Wharfedale-Konzepts.

Koaxialer Treiber

Mit koaxialemm Treiber - hier die weiße Variante

Im Mittelpunkt der DENTON 1S steht ein neuer koaxialer Treiberaufbau – der Hochtöner befindet sich im Zentrum des Tief-/Mitteltöners, sodass das Ganze als Punktschallquelle arbeitet. Das hat zur Folge, dass sämtliche Klanganteile zeitgleich beim Zuhörer eintreffen, der dann ein homogenes, in sich schlüssiges akustisches Gefüge genießen kann. Durch diesen Aufbau fügen sich Stimmen und Instrumente besonders geschlossen zusammen, die Abbildung wirkt unerschütterlich klar definiert, und die Bühne bleibt auch dann nachvollziehbar, wenn nicht exakt mittig vor den Lautsprechern gehört wird.

Kevlar-Membran und Seidenkalotte

Für den Tiefmitteltonbereich wird eine gewebte Kevlar-Membran, leicht und steif, zum Einsatz, im Hochton arbeitet eine Seidenkalotte, die auch filigrane Details wiedergeben kann. Eine akkurat abgestimmte Frequenzweiche ermöglicht die saubere Zusammenführung von Hoch- und Tiefmittelton, sodass die DENTON 1S fundiert, ausgewogen und klar spielt. Alle akustischen Elemente sind präzise zu orten, und durch die ausgeglichene, aber niemals langweilige Tonalität ist es problemlos möglich, auch über einen längeren Zeitraum zu hören.

Kompakt gebaut, flexibel aufstellbar und eigenständig im Auftritt

Trotz der kompakten Abmessungen, so verspricht Wharfedale, spielt die DENTON 1S erstaunlich erwachsen. Das solide aufgebaute Gehäuse und das exakt abgestimmte Bassreflexsystem sorgen für mehr Tiefgang und Volumen, als man es von einer so kleinen Box erwarten würde. Ganz gleich, ob auf Ständern, dem Sideboard oder im Regal – die DENTON 1S lässt sich vielseitig aufstellen. Mit dem „Brilliance“-Schalter ist es möglich, die tonale Balance zudem an freie oder wandnahe Positionierung anzupassen. So integriert sie sich flexibel in ganz unterschiedliche Räume, ohne ihren klanglichen Charakter zu verlieren.

Elegante Optik mit matten Oberflächen

Elegante Optik, hier die blaue DENTON 1S

Die DENTON 1S tritt optisch mit zeitgemäßen Akzenten auf. Statt klassischer Holzfurniere bringt sie matte Oberflächen in zeitlosem Schwarz, modernem Weiß und edlem Blau mit. So entsteht ein Auftritt, der modern wirkt und dennoch klar als Teil der Wharfedale Heritage-Welt erkennbar bleibt