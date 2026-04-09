TEST: Luxman L-509Z - rein und klar klingener, komplett analog aufgebauter Premium-Stereoverstärker

Ein stolzer, rein analog aufgebauter HiFi-Vollverstärker – so könnte man den Luxman L-509Z für 12.990 EUR treffend umschreiben. Solide wie der sprichwörtliche „Fels in der Brandung“, wartet er mit äußerst hochwertiger Technik und einer herausragenden Verarbeitung auf. Mit enormen Leistungsreserven und ultrastabiler Stromversorgung ist er in der Lage, viele Lautsprecher, auch sehr anspruchsvolle Exemplare, souverän anzutreiben.

Wir danken HIFI-REGLER für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und des Testequipments

Viel von dem, was Luxman legendär gemacht hat und immer noch für den exzellenten Ruf der Marke steht, steckt auch im L-509Z.

LIFES

LIFES

So zum Beispiel die Verstärker-Feedback-Engine mit LIFES* (Luxman Integrated Feedback Engine System) Version 1.0. Was verbirgt sich dahinter? Innerhalb dieser Schaltung werden nur die verzerrten Anteile, die sich auf der Reise des Audiosignals Richtung Endstufe befinden, zurückgeführt. Aus diesem Grund erreicht die hausintern konzipierte „ODNF“ (Only Distortion Negative Feedback)-Schaltung überragende statische Eigenschaften und, so versprechen es die Japaner, eine authentische Klangqualität – daher könnte man meinen, es handele sich um ein „Non-Feedback“-Konzept, das gänzlich ohne Gegenkopplung arbeitet.

Der Luxman L-509Z verfügt über unabhängige LIFES-Module, die zur gleichen Zeit in jeder der vollumfänglich diskret aufgebauten Vor- und Endstufen aktiv sind. Unser Testkandidat ist darüber hinaus so aufgebaut, dass man eigentlich von einer Vor-/Endstufenkombination sprechen könnte, die nur zufällig in einem Gehäuse gelandet ist. Beide Sektionen wurden in aufwändiger Arbeit voneinander getrennt, damit es nicht zu gegenseitigen Signalbeeinflussungen kommen kann. Daher ermöglicht der L-509Z eine ausgesprochen reine, detaillierte Wiedergabe.

Die Ausgangsstufe setzt auf dreistufige Darlington-Bipolartransistoren im aufwändigen Vierfach-Parallel-Gegentakt-Layout – dadurch werden zwei Dinge erreicht: Eine hoch liegende, souverän bereitstehende Ausgangsleistung und eine praktisch optimale Linearität bei der Leistungsabgabe – so, wie man es normalerweise nur von reinen Endverstärkern kennt, verspricht Luxman. Es stehen 120W+120W an 8 Ohm und 220W+220W an 4 Ohm zur Verfügung, das reicht auch für die nachdrückliche Beschallung großer Hörräume aus.

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Kraftvolle Stromversorgung

Stromversorgung - extrem leistungsfähig

Schon immer standen Luxmans Endverstärker und Vollverstärker für enorme Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Stromversorgung. Da macht der L-509Z keine Ausnahme. Im Zentrum steht ein passgenau für dieses Modell gebauter, hochgeregelter, effizient geschirmter 600VA El-Transformator, der, für souveräne Handhabung kurzzeitiger Stromspitzen, von Großkapazitäts-Filterkondensatoren (10.000μFx 8) ergänzt wird. So handhabt der Luxman auch Leistungsspitzen, die bei einem bereits hohen Grundpegel zusätzlich auftauchen, mit Gelassenheit.

Jedes Detail im Sinne des bestmöglichen Klangs

Peel Coat-Leiterplatte

Um die Qualität bei der Signalverarbeitung auf ein Maximum setzen zu können, arbeiten die Japaner beim Hauptsignalweg mit Peel-Coat-Leiterplatten, die die für den Klang negativen Einflüsse der Beschichtungsfolie eliminieren. Bei Luxman achtete man im Verlauf der Entwicklung auch auf kleine Einzelheiten. Hier aufzuführen wäre beispielsweise die Beeline-Konstruktion, bei der die Schaltkreise auf möglichst direktem Weg verlegt werden, sowie einem nicht abgewinkelten Verdrahtungsmuster für eine extrem verlustarme Signalübertragung.

Hochwertige Lautsprecherrealais

Der Hersteller verwendet des Weiteren große, niederohmige Lautsprecherrelais, die parallel geschaltet sind, um die Antriebskraft von der leistungsstarken Stromversorgung und den Ausgangsschaltungen passend weitergeben zu können. Interne, äußerst dicke 3,5 mm2 Kabel hat man direkt mit den Lautsprecheranschlüssen verbunden, damit eine niederohmige Übertragung garantiert werden kann und, um einen Dämpfungsfaktor von 330 zu erreichen (Strominjektions-Methode). Der so erzielte hohe Dämpfungsfaktor steht für ein geringes Verhältnis der Ausgangsimpedanz zur Impedanz der Boxen. Möglich wird dadurch eine präzise Kontrolle der Lautsprechermembran, speziell auch im kritischen Bassbereich - die Wiedergabe wird insgesamt exakter und greifbarer.

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Extrem präzise, haptisch überzeugende Lautstärkeregelung

Lautstärkeregelung

Zeit, sich mit weiteren technischen Besonderheiten des L-509Z zu beschäftigen. Luxman misst der Qualität der Lautstärkeregelung traditionell einen hohen Stellenwert bei. So auch beim großen HiFi-Vollverstärker. Hier wird LECUA-EX (Luxman Electronically Controlled Ultimate Attenuator - Excellent eXperience“ eingesetzt, ein ektronisch gesteuertes Dämpfungsglied mit raffiniertem Drehmechanismus. Eine gute Lautstärkeregelung muss das richtige Gefühl beim Erhöhen oder Absenken des Pegels vermitteln können. Daher ist eine äußerst exakt arbeitende Steuerung Pflicht, um die Spannung gleichmäßig abzuschwächen und zeitgleich die Qualität des Quellsignals nicht negativ zu beeinflussen.

Extrem präzise arbeitende Lautstärkeregelung mit massiv gearbeitetem Bedienelemente

LECUA arbeitet als ein elektronisch gesteuertes Abschwächersystem mit einer Reihe von hochwertigen Festwertwiderständen, die separat für jeden Kanal durchschaltet werden. Sie wurden auf der betreffenden Baugruppe entsprechend der Position des Lautstärkereglers angeordnet.

Bereits seit der 2006 zum 80-jährigen Markenjubiläum erfolgten Markteinführung des C-1000f Regelverstärkers wird "LECUA1000", das auch in die Verstärkerschaltung integriert ist, in zahlreichen LUXMAN-Produkten als Lautstärkeregelungssystem verwendet, das die Auswirkungen externer Vibrationen und Änderungen der Klangqualität über den kompletten Arbeitsbereich des Lautstärkereglers auf ein Minimum reduziert. Zudem ist das gesamte System enorm langlebig.

Beim L-509Z wurde das System weiterentwickelt. Der Vollverstärker greift auf die Kombination aus einem sehr exakt arbeitenden Drehgeber mit einem gewichteten Drehmechanismus zurück. Die Technologie nennt sich beim Luxman L-509Z nun "LECUA-EX" – mit noch mehr Zuverlässigkeit und einem weiter optimierten Bediengefühl. Bei unseren Testreihen erwies sich der Griff zum sauber laufenden Lautstärkedrehregler immer als Genuss – sehr genau und mit tollem haptischen Feedback konnte man so den Pegel justieren. Insgesamt stehen 88 feine Stufen von 0 bis 87 dB und eine Beschleunigungseinstellung hinsichtlich der Drehgeschwindigkeit des Lautstärkereglers bereit. Eine Langzeiteinstellung für die Fernbedienung garantiert zudem eine bequeme und präzise Lautstärkeregelung mit geringstem Verlust der Klangqualität.

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Phono-EQ für MM- und MC-Systeme

Separate Phonoplatine

Der L-509Z wurde als rein analog arbeitender Vollverstärker konzipiert. Er eignet sich vortrefflich für den Anschluss eines hochwertigen Plattenspielers. Natürlich, wer es auf die Spitze treiben möchte, kauft sich eine der legendären separaten Phonovorstufen aus dem Hause Luxman. Aber genau dieses Know-How, das sich in den weltweit immer wieder mit Auszeichnungen bedachten Phonovorstufen befindet, kommt auch der Phono MM/MC-Abteilung des L-509Z zugute. Der Phono-EQ-Schaltkreis sitzt auf einer separaten Platine und besitzt einen neuen zweistufigen Gain-Schalter, mit dem der Anwender zwischen hohen und niedrigen MC-Einstellungen umschalten kann, damit eine möglichst große Anzahl von MC-Tonabnehmern unterstützt wird. Einfache Handhabung und eine ausgezeichnete Klangqualität – so fasst Luxman die Pluspunkte des Phono-EQ-Schaltkreises zusammen. Die Qualität, das haben Tests gezeigt, ist so gut, dass man sich günstigere separate Phonovorstufen definitiv sparen kann, wenn man den L-509Z einsetzt.

Klangregler mit eigener, wählbarer "MIDDLE" Einstellung

MIDDLE-Regler und die anderen Bedienelemente

Hochsolide Drehregler im Detail

Eingangswahl-Drehregler in perfekter Qualität

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Spezialitäten des Hauses bringt auch die eingebaute Klangregelung mit, denn zusätzlich zu den üblichen Reglern für BASS und TREBLE integriert Luxman einen MIDDLE-Regler, der im wichtigen Frequenzbereich von Stimmen sowie Lead-Instrumenten arbeitet. Somit ist der Nutzer in der Lage, auch den Präsenztonbereich exakt nach den eigenen Vorstellungen, nach dem Quellmaterial oder nach den akustischen Eigenschaften des jeweiligen Hörraums anzupassen. Weitere Einstellungen umfassen den gängigen L/R-Balance-Regler, Line Straight und eine klassische Loudness-Funktion. Außerdem befindet sich eine Mute-Taste auf der Frontplatte.

Opulenz bei Materialwahl, Verarbeitung und Optik

Exzellentes Finish aus jeder Perspektive, hier aus seitlicher Sicht

Dickes Aluminium beherrscht das Erscheinungsbild

Der L-509Z wirkt, das haben wir einleitend schon erwähnt, wie für die Ewigkeit gemacht. Selbst in der durchaus beträchtlichen Preisklasse, in der sich der L-509Z zweifellos befindet, ist eine derartig massive Materialqualität und eine derartig detailgenaue Verarbeitung nicht üblich. Der Luxman weist zudem verschiedene konstruktive und optische Merkmale auf, die wir nun in unserem Bericht ansprechen möchten.

Aufwändiger, massiver Gehäusedeckel

Hier im Detail

Der Gehäusedeckel wird aus besonders dickem Aluminium mit einem exquisiten Hairline-Finish gefertigt. Die üppig dimensionierten Lüftungsöffnungen präsentieren sich als penibel einzeln eingearbeitet, damit eine effiziente Wärmeableitung realisiert werden kann. DerL-509Z stützt sich auf vier groß ausfallenden Isolierfüße aus Gusseisen, die den edlen Vollverstärker effektiv vor externen Vibrationen schützen.

Die beiden VU-Meter

Auf der Front des L-509Z prangen, als Hommage an goldene HiFi-Zeiten und auch an die Luxman-Historie, zwei große analoge, LED-beleuchtete VU-Meter mit Nadelbewegung. Die zusätzlich integrierte Sieben-Segment-LED-Anzeige zwischen der linken und rechten Pegelanzeige weist auf den aktuellen Dämpfungswert hin und ist vom Hörplatz aus tadellos erkennbar.

Rückseite - Komplettansicht

Die Qualität der Anschlussbuchsen ist ebenfalls weit über dem Durchschnitt. Für LINE-1 und 2 setzt Luxman auf besonders hochwertige „Original-Cinch“-Anschlüsse.

Anschlüsse im Detail

Aus schräger Perspektive

Zwei große Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse mit unabhängiger Ein-/Ausschaltung sorgen dafür, dass sich eine Bi-Wire-Verkabelung ohne Schwierigkeiten umsetzen lässt. Insgesamt bietet der L-509Z die folgenden Anschlüsse: Phono (Cinch, MM/MC), Line 1, Line 2 (besonders hochwertige Cinch-Buchsen), Line 3, Line 4, Pre-Out 1, Pre-Out 2, Main In, zwei symmetrische XLR-Eingänge, Trigger und Control In/Out.

Zwei Kopfhöreranschlüsse, 6,3 und 4,4 mm, auf der Frontblende

Bezüglich der Kopfhörer-Anschlussoptionen überzeugt der L-509Z ebenfalls. Zusätzlich zum 6,3mm-Standardanschluss kommt ein 4,4mm-Anschluss mit unabhängiger linker und rechter Erdung für angenehmen Kopfhörergenuss hinzu, sodass man auch Kopfhörer mit symmetrischer Verkabelung verwenden kann. Der eingebaute Kopfhörerverstärker ist in der Lage, auch mit akustisch starken Kopfhörern zusammenzuarbeiten, er garantiert einen lebendigen, detailreichen und fundierten Klang.

Fernbedienung

Im Lieferumfang enthalte ist eine robuste Fernbedienung aus Aluminiumlegierung - sie ist in der Lage, kompatible LUXMAN-CD-Player bedienen, die nach 1996 auf den Markt kamen. In der Praxis wirkt das Teil äußerst stabil, die schwarzen Knöpfe empfinden wir als etwas klein.

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