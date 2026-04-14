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Nubert stellt vier Plattenspieler-Bundles zum Record Store Day vor

Bildquelle: Nubert

Mit vier abgestimmten Plattenspieler-Komplettlösungen bietet Nubert pünktlich zum Record Store Day 2026 am 18. April passende Setups für Vinyl-Fans. Der Fokus liegt auf durchdachten Kombinationen aus Plattenspieler, Verstärker und Lautsprechern, die den Einstieg erleichtern und gleichzeitig unterschiedliche Ansprüche abdecken.

Den Einstieg markiert das nuBoxx B-30 Plattenspieler-Bundle „Smart & Easy“. Es kombiniert kompakte Lautsprecher, den nuConnect ampX mit integriertem Phono-Vorverstärker sowie den Pro-Ject T1 EVO. Das Set richtet sich an Einsteiger, die ohne großen Aufwand in die Vinyl-Welt starten möchten. Preis: 1.390 Euro.

Eine Stufe darüber positioniert sich das nuLine 34 Plattenspieler-Bundle „The Elegant Way“. Mit dem Pro-Ject EVO 2, nuConnect ampX und den nuLine 34 Lautsprechern zielt es auf Nutzer, die Wert auf ausgewogenen Klang und hochwertiges Design legen. Preis: 1.900 Euro.

Für gehobene Ansprüche bietet Nubert das nuVero nova 9 Plattenspieler-Bundle „Sound of Excellence“. Hier kommt unter anderem der Technics SL-1500 zum Einsatz, kombiniert mit dem leistungsstärkeren nuConnect ampXL und Streaming-Funktionen wie Chromecast, AirPlay 2 oder Spotify Connect. Preis: 4.590 Euro.

Das Top-Modell bildet das nuVero nova 12 Plattenspieler-Bundle „All About Sound“. Mit dem Technics SL-1500C, nuConnect ampXL und den großen nuVero nova 12 Lautsprechern richtet sich dieses Set an ambitionierte Hörer, die sehr hohe klangliche Ansprüche verfolgen. Preis: 6.330 Euro.

Allen Bundles gemeinsam ist der Ansatz, eine vollständig abgestimmte Wiedergabekette zu bieten. Nubert kombiniert dafür gezielt Plattenspieler, Elektronik und Lautsprecher, um ein stimmiges Gesamtsetup für analogen Musikgenuss zu schaffen – vom einfachen Einstieg bis hin zur High-End-Lösung.

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