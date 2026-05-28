HIGH END 2026: CANOR-Auftritt mit der Foundation-Line (DAC Verto D4S und Vollverstärker Virtus I4S)

Der Transistor-Vollverstärker Virtus I4S und der D/A-Wandler Verto D4S von CANOR zeigen seit ihrem Debüt Ende Janaur dieses Jahres, wie gut hochwertige Analog- und Digitaltechnik und feine, edle Optik miteinander harmonieren können. Nun hat der HiFi-Fan die Gelegenheit, die attraktiven Komponenten auf der HIGH END in Wien (Level -2, -2.32, Raum von CANOR, Fink Team und EPOS) zu hören.

Preise und lieferbare Farben

Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten:

Beide Komponenten sind in den drei Farbvarianten Silber, Schwarz sowie Bronze erhältlic und lassen sich so optimal ins edle Wohnambiente integrieren. IDC Klaassen vertreibt die hochwertige HiFi-Brand exklusiv in Deutschland, Benelux und der Schweiz.

Hochwertiger Aufbau

Beide Foundation-Geräte setzan auf komplett diskrete Schaltungen sowie auf eine klare, charakteristische Formensprache inklusive großflächiger Glasfronten plus Touch-Bedienung.

CANOR Virtus I4S

CANOR Verto D4S

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CANOR sieht die beiden Kompopnenten gleichermaßen als äußerst attraktiv für anspruchsvolle Einsteiger und an preisbewusste High-End-Kunden an.

CANOR Verto D4S

Der Verto D4S ist ein performanter Digital-Analog-Wandler der neuen Foundation-Line. Für eine präzise D/W-Wandlung stehen zwei ESS Sabre 9038 DAC-Chips in Dual-Mono-Konfiguration bereit. Möglich werden dadurch ein hoher Dynamikumfang und ein äußerst geringes Grundrauschen. Die analoge Ausgangsstufe präsentiert sich durchgängig diskret aufgebaut. Auf Operationsverstärker im Signalweg verzichtet CANOR konsequent.

Ansicht von schräg vorne

Breite Anschlussauswahl

Der Wandler beeindruckt mit einer enormen Auswahl an digitalen Eingängen. Unter anderem sind USB, AES/EBU, Koax, zweimal Digital-Optisch sowie ein dedizierter TV-Eingang vertreten. Darüber hinaus finden sich je ein XLR- und Cinch-Eingang sowie entsprechende symmetrische und unsymmetrische Ausgänge. Damit lässt sich der Verto D4S problemlos beinahe überall integrieren.

Rückseite

PCM-Signale werden vom Verto D4S mit Abtastraten bis 768 kHz verarbeitet, die Unterstützung von DSD ist sowohl als DoP (DSD64/128/256) als auch nativ bis DSD512 möglich. Für Flexibilität sorgen acht wählbare Digitalfilter. Sie ermöglichen eine Anpassung an persönliche Klangvorlieben.

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Farb-Touchdisplay

Das 18 Zentimeter breite, hochauflösende Farb-Touchdisplay, fällt sofort auf, denn es dominiert die elegante Frontansicht. Es informiert über sämtliche Betriebsparameter klar sowie übersichtlich und es sichert eine komfortable Handhabung direkt am Gerät.

Leistungsstarke Stromversorgung

Für eine leistungsfähige Stromversorgung verbaut CANOR ein lineares Netzteil mit getrennten Spannungsreglern für digitale und analoge Sektionen. Dadurch werden gegenseitige Einstreuungen minimiert und ein stabiler Betrieb garantiert.

Technische Eckdaten Verto D4S

In schwarzer Ausführung

2 × ESS 9038 in Dual-Mono-Konfiguration

Digitaleingänge: USB, AES/EBU, Koax, 2 × optisch, TV

Analogeingänge: 1 × XLR, 1 × Cinch

Ausgangsspannung: 4 V RMS (XLR), 2 V RMS (Cinch) bei 0 dBFS

PCM bis 768 kHz, DSD (DoP) 64/128/256, DSD nativ 64/128/256/512

Acht wählbare Digitalfilter

18-cm-Farb-Touchdisplay über die Frontbreite

Abmessungen (B × H × T): 430 × 75 × 300 mm, Gewicht: 8,5 kg

CANOR Virtus I4S

Wenden wir uns dem Virtus I4S, einem Class-AB-Transistor-Vollverstärker mit Phonostufe und Kopfhörerverstärker, zu.

Virtus I4S

Der Virtus I4S ist ein elegant gehaltener Transistor-Vollverstärker der neuen Foundation-Line, der einen Vollverstärker, einen Kopfhörerverstärker und einen Phono-Vorverstärker im flachen Gehäuse vereint. Alle Verstärkerstufen arbeiten in Class-AB-Technik und sind komplett diskret aufgebaut.

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Solide Leistungswerte

CANOR nennt 2 × 120 Watt an 4 Ohm bzw. 2 × 75 Watt an 8 Ohm als Ausgangsleistung - damit kann man eine Vielzahl an Lautsprechern antreiben. Für den Plattenspieler steht eine integrierte Phonostufe für MM- und auch MC-Systeme mit umschaltbarer Verstärkung (40/46 dB für MM, 60/66 dB für MC) bereit.

Gute Anschlussauswahl

Rückseite

Anschlussseitig bietet der Virtus I4S zwei Cinch-Eingänge, einen symmetrischen XLR-Eingang sowie einen Phono-Cinch-Eingang. Ein variabler Cinch-Ausgang kann für die Einbindung eines Subwoofers oder einer externen Endstufe verwendet werden. Für Kopfhörer ist eine 6,3-mm-Klinkenbuchse an der Front vorgesehen.

Zentraler Touchscreen

Zentrales Element des Bedienkonzepts ist ein 45 Millimeter messender runder Touchscreen, der sich im zentral montierten Drehknopf befindet. Mit dem Bedienelement ist ein zügiger Zugriff auf sämtliche Funktionen und Einstellungen realisierbar. Hochwertige Kühlkörper mit Heatpipe-Technologie garantieren allzeit stabile Betriebstemperaturen. Das Gehäuse wird aus Aluminium, Stahl und Glas gefertigt. Es gewährleistet eine enorme mechanische Stabilität, eine wirksame Abschirmung und steht darüber hinaus für eine schicke Erscheinung.

Technische Eckdaten Virtus I4S:

Flach, aber leistungsfähig

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Leistung: 2 × 120 W / 4 Ω, 2 × 75 W / 8 Ω

Class-AB-Verstärker, voll diskrete Schaltung

Phonostufe: MM 40/46 dB, MC 60/66 dB

Eingänge: 2 × Cinch, 1 × XLR, 1 × Phono-Cinch

Ausgang: 1 × variabler Cinch

Kopfhörerausgang: 6,3-mm-Klinke

Abmessungen (B × H × T): 430 × 75 × 310 mm, Gewicht: 11 kg

Zeitlos schönes Design trifft auf moderne Farben

Zeitloser Chic

Sowohl Verto D4S als auch Virtus I4S verfolgen ein elegantes, modernes Design-Konzept mit breiter Front, großem Display beziehungsweise Touch-Drehgeber und schönrkellosen Linien. Die Kombination aus Glas, Aluminium und Stahl macht den Premium-Anspruch der neuen Slim-Line klar und steht zugleich für eine robuste, resonanzarme Konstruktion.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: IDC Klaassen/CANOR

Datum: 28. Mai 2026