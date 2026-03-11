News

SciFi-Abenteuer "Good Luck, Have Fun, Don't Die" erscheint auf Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "Good Luck, Have Fun, Don't Die" auf Blu-ray Disc. Das Science Fiction-Abenteuer von Gore Verbinski mit Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson und Michael Pena über einen Zeitreisenden, der den Untergang der Welt verhindern will, läuft ab dem 12.03.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Sommers auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein.

