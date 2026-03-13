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Neuer "Disclosure Day"-Trailer zum Steven Spielberg-Thriller online

Universal hat einen neuen Trailer für "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" veröffentlicht:

Der neue Science Fiction-Thriller von Steven Spielberg mit Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo soll am 11.06.2026 in den deutschen Kinos starten.

Steven Spielbergs "Catch Me If You Can" und "Minority Report" wurden bereits in diesem Jahr als Ultra HD Blu-ray-Steelbook veröffentlicht.

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