News

Lumin stellt T3X High-End-Netzwerkstreamer vor

Bildquelle: Lumin

Lumin hat mit dem T3X einen neuen, sehr hochwertigen Netzwerk-Player im Sortiment. Im massiven Aluminiumgehäuse, erhältlich in Schwarz und Silber, sitzt ein speziell entwickelter Ringkerntrafo und weitere hochwertige Komponenten und Bauteile. Anschluss-seitig ist der Lumin T3X mit einem Ethernet-Slot, zwei USB-Schnittstellen sowie einem SFP-Port für optische Netzwerkverbindungen mit elektrischer Isolation bestückt. Außerdem gibt es einen weiteren digitalen Audioausgang (BNC) sowie analoge Audioausgänge. Letztere sind sowohl als Cinch-Stereopaar als auch als XLR-Anschlüsse ausgeführt.

Der Streamer ist kompatibel mit der Lumin App und Roon. Unterstützt werden zahlreiche Audioformate mit bis zu PCM384 und DSD512. Mit präzisem Upscaling verhilft der T3X niedrig aufgelösten Dateien zu mehr Detailreichtum und Authentizität, so Lumin. Zugriff über die Lumin App gibt es auf Qobuz, Tidal und Spotify Connect. Außerdem TuneIn Internetradio. Darüber hinaus verfügt der T3X über PLEX-Unterstützung und die Audirvana-Zertifizierung.

Der Lumin T3X ist ab sofort im Fachhandel für 5.490 Euro (UVP) erhältlich. Die optional erhältliche Fernbedienung Lumin Remote ist für 299 Euro zu haben. Der Hersteller sieht die Lumin L2 Musikbibliothek als perfekte Ergänzung zum T3X. Ebenfalls in Schwarz und Silber ist die L2 für 3.490 Euro verfügbar.

Weitere Infos unter: www.lumin-deutschland.de

