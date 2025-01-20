News
"Better Man - Die Robbie Williams Story" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
20.01.2025 (Karsten Serck)
Tobis veröffentlicht "Better Man - Die Robbie Williams Story" im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Biopic von Michael Gracey über die dunklen Seiten der "Take That" und Solo-Karierre des Sängers war bislang nur auf Blu-ray Disc angekündigt, soll aber jetzt am 04.04.2025 auch auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton erscheinen. Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes, Trailer und eine Bildergalerie geplant.
- Better Man - Die Robbie Williams Story [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Better Man - Die Robbie Williams Story [Blu-ray] bei Amazon.de
- Better Man - Die Robbie Williams Story [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Better Man - Die Robbie Williams Story [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.