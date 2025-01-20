News

"Better Man - Die Robbie Williams Story" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

20.01.2025 (Karsten Serck)

Tobis veröffentlicht "Better Man - Die Robbie Williams Story" im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Biopic von Michael Gracey über die dunklen Seiten der "Take That" und Solo-Karierre des Sängers war bislang nur auf Blu-ray Disc angekündigt, soll aber jetzt am 04.04.2025 auch auf Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton erscheinen. Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes, Trailer und eine Bildergalerie geplant.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Privacy Manager
  ZURÜCK