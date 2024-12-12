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LG stellt Ultra HD Blu-ray-Player-Produktion ein

LG zieht sich aus dem Markt für Ultra HD Blu-ray-Player zurück. Ganz offiziell wollte ein LG-Sprecher in einem Statement gegenüber FlatpanelsHD zwar noch nicht den definitiven Ausstieg aus dem Markt für optische Disc-Abspielgeräte erklären. Derzeit werden aber nur die Restbestände der bereits produzierten Geräte abverkauft.

In Deutschland wurden die letzten neuen Ultra HD Blu-ray-Player von LG 2018 eingeführt. Der UBK80 und UBK90 sind auch hierzulande nur noch in Restbeständen vereinzelt im Handel erhältlich.

Die Ultra HD Blu-ray-Player von Panasonic und Sony werden weiterhin angeboten. Neue Modelle wurden aber auch von diesen beiden Herstellern seit 2018 nicht mehr veröffentlicht.

Microsoft und Sony unterstützen das Abspielen von Ultra HD Blu-rays mit den aktuellen Xbox und PlayStation-Konsolen, die aufgrund des höheren Stromverbrauchs und der Geräuschentwicklung aber das Nachsehen gegenüber dedizierten Ultra HD Blu-ray-Playern haben.

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