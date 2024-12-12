"Des Teufels Saat" erscheint auf Blu-ray Disc
12.12.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Des Teufels Saat" (Demon Seed) auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Horror-Thriller mit Julie Christie und Fritz Weaver aus dem Jahr 1977 erscheint am 27.03.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton im Mediabook inklusive DVD.
