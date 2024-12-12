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LG kooperiert mit US-Rapper für neue xboom-Modelle

Bildquelle: LG

LG und der US-Rapper will.i.am kooperieren und stellen auf der CES 2025 erste Geräte einer neuen xboom-Modellreihe vor. Dabei soll es sich um Bluetooth-Lautsprecher, aber auch kabellose Earbuds handeln. Der Rapper, der mittlerweile auch als selbständiger Tech-Unternehmer agiert, möchte sich vor allem bei der Produktentwicklung und beim Design und dem Brand-Marketing für LG xboom engagieren.

Charakteristisch für die neuen Modelle sollen eine satte Basswiedergabe sowie ausgewogene und warme Klänge sein. Zwei Hörmodi sind integriert: eine mit kraftvoller Tieftonabbildung und ein anderer für eine eher harmonische Abstimmung. Ansonsten stehen praktische Details im Fokus, wie z.B. Trageriemen, aber auch farbenfrohe interaktive Lichteffekte, die im Takt der Musik leuchten.

Mit der neuen Produktserie soll auch die Identität von LG xboom grundlegend neu definiert werden:

„Dieser Launch markiert die Integration unserer kabellosen Earbuds und Bluetooth-Lautsprecher in eine einheitliche Audiomarke LG xboom“, sagte Lee Jeong-seok, Leiter der Audio-Geschäftssparte der LG Media Entertainment Solution Company. „Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit will.i.am bekannt zu geben, die eine entscheidende Rolle bei der Neudefinition der Identität von LG xboom spielen wird.“

Fest integriert in alle "xboom by will.i.am"-Produkte ist das KI-gestützte Infotainment-Feature RAiDiO.FYI. Dieser von will.i.am entwickelte Service soll es Nutzern ermöglichen, tief in Inhalte einzutauchen, sie zu personalisieren und in Echtzeit mit ihren Lieblingsthemen auf sogenannten STAiTiONS zu interagieren. Die interaktive Medienplattform soll das klassische Radio transformieren und die Nutzer noch intensiver mit Musik, Talkradio und kulturellen Inhalten verbinden.

Die „xboom by will.i.am“-Modelle werden von LG und will.i.am gemeinsam auf der CES vom 6. bis zum 10. Januar 2025 in Las Vegas ausgestellt.

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