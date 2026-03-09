News

Leak stellt ersten Netzwerk-Streamer TruStream vor

Mit dem LEAK TruStream erweitert LEAK sein Portfolio erstmals um eine Streaming-Komponente. Der Streamer kombiniert die markentypische Mid-Century-Optik mit moderner Streaming-Technik und ist als HiFi-Baustein passend zu den Verstärkern LEAK Stereo 130 und LEAK Stereo 230 konzipiert. Die Streaming-Plattform entstand in Zusammenarbeit mit Silent Angel und unterstützt unter anderem Roon, AirPlay 2 sowie Streamingdienste wie Qobuz, TIDAL und Spotify.

Für die D/A-Wandlung kommt beim TruStream ein ESS ES9038Q2M zum Einsatz, während eingehende Signale automatisch auf bis zu 384 kHz hochgerechnet werden, um Jitter zu reduzieren und die Klangqualität zu verbessern. Anschlussseitig bietet der TruStream sowohl XLR als auch Cinch bei den analogen Ausgängen, digitale Schnittstellen (koaxial, optisch, USB Audio) sowie einen integrierten Kopfhörerverstärker.

Der Netzwerk-Streamer ist ab März 2026 im Fachhandel erhältlich und kostet 1.199 Euro.

