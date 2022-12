SPECIAL: Leak Stereo 230 und Audiolab DC Block 6 - zwei neue hochinteressante HiFi-Komponenten zum Jahreswechsel

Der deutsche HiFi-Vertrieb IAD sorgt mit zwei neuen Komponenten für akustische Freuden rund um die Feiertage und für das neue Jahr 2023. Der Vollverstärker Leak Stereo 230 (Bild oben) orientiert sich optisch wie sein Vorgänger Stereo 130 am legendären Vollverstärker Stereo 30 aus dem Jahr 1963. Er verbindet im Trend liegendes Retro-Design und traditionelle HiFi-Tugenden mit aktuellen technischen Merkmalen. Der Stereo 230 bietet dabei mehr Leistung sowie einen HDMI ARC Anschluss für besonders vielseitige, zeitgemäße Einsatzmöglichkeiten.

DC Block 6 in silberner Version

Auch Audiolab hat ein neues Produkt im Angebot: Der DC Block 6 verbessert die Qualität des Wechselstroms für Audio- und AV-Systeme. Dabei wird sowohl der negative klangliche Einfluss von Gleichstrom im Netz eliminiert als auch Differenzialrauschen und Gleichtaktrauschen wirkungsvoll reduziert.

Kommen wir nun zu den detaillierten Vorstellungen:

Leak Stereo 230: Neuauflage des Retro-Vollverstärkers

Standard-Ausführung

1963 setzte die britische Traditions-HiFi-Manufaktur Leak mit dem Vollverstärker Stereo 30 einen Meilenstein der HiFi-Geschichte. 2020 kehrte Leak auf die Stereo-Bühne mit Erfolg zurück und brachte das legendäre Konzept mit dem Stereo 130 als perfekte Verbindung aus Tradition und Innovation ins heutige Zeitalter. Jetzt folgt mit dem Stereo 230 der logische nächste Schritt: Der neue Vollverstärker baut auf den Stärken seiner Vorgänger mit klassischem Design und Klang auf. Das neue Modell kommt im gleichen eleganten Retro-Gehäuse, das nun lediglich etwas tiefer geworden ist, um den technischen Neuerungen und insbesondere dem kräftigen Trafo ausreichend Platz zu bieten.

Wurzelholz-Ausführung (gegen Aufpreis)

Was alles ist neu? Mehr Leistung, optimierte Schaltung und HDMI ARC sorgen für noch flexiblere Einsatzmöglichkeiten. Der Stereo 230 bietet mit einer Ausgangsleistung von 115 W pro Kanal noch üppigere Reserven als der Stereo 130. Des Weiteren wurden auch die Schaltkreise im Inneren überarbeitet und optimiert, inklusive des neuen Referenz-DACs ESS ES9038Q2M - hier setzt Leak wirklich auf den Branchen-Primus, was in dieser Preisliga bestimmt keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Rückseite

Wie bereits der Vorgänger ist der Stereo 230 der perfekte Spielpartner für eine Vielzahl von Quellen, allen voran natürlich den passende CD-Transport Leak CDT. Darüber hinaus bietet er einen MM-Phonoeingang für die Wiedergabe von Schallplatten sowie einen Bluetooth AptX-Empfänger für kabelloses Streaming von Mobilgeräten.

Hochwertiges Finish

Fernbedienung

Jetzt hinzugekommen ist der HDMI ARC Anschluss, mit dem der Vollverstärker auch für den modernen AV-Einsatz, beispielsweise in Verbindung mit einem Smart-TV, perfekt ausgestattet ist. Somit wird der Leak Stereo 230 zur multimedialen Schaltzentrale im Wohnzimmer.

