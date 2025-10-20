News

Champions of Sound - Drei Referenzsysteme im Vergleich

Bilquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Am 24. und 25. Oktober 2025 lädt das HiFi Forum Baiersdorf bei Nürnberg zum High-End-Event „Champions of Sound“ ein. Besucher erleben drei exklusive, hochperformante Klangsysteme im direkten Vergleich: die Burmester BX100 und die Neuen der Burmester Reference Line (Bayern-Premiere!), das Steinway Lyngdorf Model C und die Audio Physic Cardeas (Bayern-Premiere!) – jeweils mit Präsentationen durch Markenvertreter und Chefentwickler.

Zusätzlich wird ein vollständig raumeingemessenes Bowers & Wilkins 800 D4-System mit Purist Musikserver vorgeführt. Exklusives Catering mit Weinauswahl, Baristabar und Fingerfood sowie kleine Gruppen von maximal sechs Personen pro Session sorgen für Genuss und ein intensives Hörerlebnis.



Infos in der Übersicht:

Freitag, 24.10. (15 / 17 / 19 Uhr)

Samstag, 25.10. (11 / 13 / 15 Uhr)

Ort: HiFi Forum, Baiersdorf bei Nürnberg

Anmeldung erforderlich

