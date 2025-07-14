News
Amazon 4K & Blu-ray Disc-Sommerangebote
14.07.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon hat eine "Sommerangebote"-Aktion mit reduzierten Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs gestartet. Die Aktions-Preise gelten ausschließlich für Prime-Mitglieder. Außerdem gibt es noch eine "Multibuy"-Akton mit 25% Rabatt beim Kauf von drei Titeln:
- 4K Ultra HD Blu-ray-Sommerangebote (Prime Day)
- Blu-ray Disc-Sommerangebote (Prime Day)
- Alle Film & Serien-Sommerangebote bei Amazon
- Spare 25 % beim Kauf von 3 Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 09.08.)
weitere Angebote:
- Anime Filme & Serien im Angebot
- CD & Vinyl LP-Angebote der Woche
- Spare 20 % beim Kauf von 2 Vinyl LPs & Boxsets (bis 30.09.)
