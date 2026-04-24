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JBL optimiert Tour-Serie: Neue Soundkurve, UI-Updates und mehr Farben

Bildquelle: JBL

JBL spendiert seinen Flaggschiff-Kopfhörern und True-Wireless-Modellen umfassende Updates: Sowohl der JBL Tour ONE M3 als auch die JBL Tour PRO 3 profitieren von klanglichen Verbesserungen, optimierter Bedienung und einer neuen Designoption.

Im Mittelpunkt steht die überarbeitete JBL-Soundkurve, die auf der bekannten Harman-Kurve basiert und gezielt weiterentwickelt wurde. Ziel ist ein natürlicheres und präziseres Klangbild mit kontrollierterem Bass sowie fein abgestimmten Mitten und Höhen. Die neue Abstimmung wurde durch Hörpanels sowie das unabhängige SenseLab validiert und soll eine authentischere Wiedergabe im Sinne der Künstlerintention ermöglichen. Eingeführt wird sie zunächst mit der neuen „Green Edition“ des Tour ONE M3, bestehende Geräte erhalten das Update per OTA.

Parallel dazu verbessert JBL die Nutzerführung: Das Interface des Smart Charging Case™ der Tour PRO 3 sowie des Smart Tx wurde überarbeitet. Ein neues Menüsystem, größere Symbole und optimierte Layouts sollen die Bedienung intuitiver und effizienter machen, insbesondere beim Wechsel von Audioquellen oder der Nutzung von Funktionen wie Auracast.

Optisch ergänzt eine neue Farbvariante das Premium-Line-up: Ein tiefes Grün mit Kupferakzenten setzt auf eine Kombination aus klassischer Eleganz und modernem Design.

Die aktualisierten Modelle sind ab April 2026 erhältlich. Die Preise liegen bei 299,99 Euro für die Tour PRO 3, 349,99 Euro für den Tour ONE M3 sowie 399,99 Euro für die Variante inklusive Smart Tx. Firmware-Updates für bestehende Geräte werden sukzessive ausgerollt.

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