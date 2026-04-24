Warner: "Klute" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook
24.04.2026 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Klute" auf Blu-ray Disc. Der Psycho-Thriller von Alan J. Pakula aus dem Jahr 1971 mit Roy Scheider, Jane Fonda und Donald Sutherland erscheint am 23.07.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Making Of, Interviews, Behind the Scenes-Aufnahmen und Trailer geplant.
