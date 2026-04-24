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LG erhält weltweit erste „True Wireless Lossless Vision“-Zertifizierung für kabellose Premium-TVs

Bildquelle: LG

Als weltweit erste Geräte wurden der LG OLED evo W6 und der LG Mini RGB evo MRGB9M mit der „True Wireless Lossless Vision“-Zertifizierung des TÜV Rheinland ausgezeichnet.

Die Zertifizierung bestätigt eine visuell verlustfreie 4K-Bildqualität bei kabelloser Videoübertragung. Grundlage ist ein eigens definierter Prüfstandard, der unter anderem Input Lag, Farbgenauigkeit und Gamma-Tracking bewertet. Laut TÜV Rheinland bleiben Farbdarstellung, Detailreichtum und HDR-Wiedergabe innerhalb eng definierter Toleranzen, ein Niveau, das bislang kabelgebundenen Setups vorbehalten war.

Technisch setzt LG dabei auf eine eigene Übertragungslösung, die das Videosignal originalgetreu an das Display überträgt. Beim OLED-Flaggschiff W6 sind Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz möglich.

Mit der Zertifizierung deckt LG gleich zwei Display-Technologien ab: Neben dem besonders schlanken Wallpaper-TV OLED evo W6 mit externer Zero Connect Box erhält auch der Mini RGB evo MRGB9M die Auszeichnung. Damit unterstreicht LG den Anspruch, kabellose High-End-Bildqualität sowohl im OLED- als auch im großformatigen LCD-Segment zu etablieren.

Der LG OLED evo W6 soll ab Juli 2026 in Deutschland verfügbar sein.

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