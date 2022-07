News

Horror-Thriller "The Passenger" bald uncut auf Blu-ray Disc

Pierrot Le Fou veröffentlicht "The Passenger" (La pasajera) im Herbst auf Blu-ray Disc. Der spanische Horror-Thriller über einen nächtlichen Verkehrsunfall mit blutigen Folgen erscheint laut den aktuellen Planungen am 30.09.2022 in der Uncut-Fassung fürs Heimkino.

"The Passenger" soll in der Erstauflage als Mediabook inklusive zusätzlicher DVD veröffentlicht werden und wird auf Blu-ray Disc inklusive deutschem und spanischem DTS HD MA 5.1-Ton erscheinen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.