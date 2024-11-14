News

20th Century: Erster "The Amateur"-Trailer online

Die 20th Century Studios haben den ersten Teaser-Trailer für "The Amateur" veröffentlicht:

Der Agenten-Thriller mit Rami Malek und Laurence Fishburne soll am 10.04.2025 in den deutschen Kinos starten. Die Verfilmung des Romans von Robert Littell dreht sich um einen CIA-Verschlüsselungs-Spezialisten, der sich an den Mördern seiner Frau rächen will und mangels klassischer Killer-Talente auf clevere Technologien setzt.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.