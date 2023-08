News

HiFi & Friends 2023 mit audiophilen Workshops zur IFA in Berlin

HiFi im Hinterhof lädt herzlich zur HiFi & Friends 2023 Hausmesse in den Studios in Berlin-Kreuzberg ein. Die Sommerveranstaltung des renommierten HiFi-Händlers findet in diesem Jahr im Rahmen der IFA am 01. und 02. September 2023 statt. Geöffnet ist das Event parallel zu den Öffnungszeiten von HiFi im Hinterhof.

Neben der Produktausstellung gibt es auch in diesem Jahr natürlich wieder zahlreiche audiophile Workshops und Vorführungen. Ein Highlight darunter ist eine Präsentation von Matthias Böde, außerdem stellt Sennheiser exklusiv eine Neuheit vor. Aber auch Experten von McIntosh, audioquest, Monitor Audio, Leica und weiteren Herstellern werden vor Ort sein. Bei Monitor Audio gibt es u.a. den High-End-Lautsprecher Hyphn an einer Mark Levinson-Kette zu erleben. Die einzelnen Vorführungen finden in einem Rhythmus von circa 30 bis 45 Minuten mit einer 15 bis 30 minütigen Pause statt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Alle Informationen zur HiFi & Friends inklusive Workshop-Übersicht und das digitale Programmheft gibt es hier: hifi-and-friends.de

Hier kann man sich anmelden: https://www.hifi-im-hinterhof.de/blog/anmeldung-hifi-and-friends-2023/

HiFi im Hinterhof befindet sich in der Großbeerenstr. 65/66 in 10963 Berlin-Kreuzberg.

