"Prince: Diamonds And Pearls" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und als "Super Deluxe" CD & Vinyl LP-Set

Warner veröffentlicht "Prince: Diamonds And Pearls" als neue "Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Prince-Album aus dem Jahr 1991 erhielt ein neues Remastering und wurde auch neu in Dolby Atmos abgemischt. Der Dolby Atmos-Mix wird im Rahmen der "Super Deluxe Edition" wahlweise mit 12 LPs oder 7 CDs aber auch einzeln auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

Neben den ursprünglichen Songs des Albums sind auch zusätzliche Aufnahmen wie 47 bisher unveröffentlichte Tracks sowie über 2 Stunden unveröffentlichte Konzert-Aufnahmen von Prince dabei. Insgesamt sind 75 Audio-Tracks auf 7 CDs bzw. 12 180g-Vinyl-Schallplatten zu finden.

Die Blu-ray Disc enthält neben dem Album auch zwei Konzert-Aufnahmen in Dolby Atmos und einen bislang unveröffentlichten Soundcheck. Komplettiert wird die Blu-ray Disc durch die ursprünglich 1993 auf VHS und LaserDisc veröffentlichte „Diamonds And Pearls Video Collection“. Parallel erscheint "Diamond And Pearls" auch als "Deluxe Edition" mit etwas reduziertem Umfang sowie als einfache remasterte CD und LP. Der Verkaufsstart der verschiedenen Editionen von "Prince: Diamonds And Pearls" ist für den 27.10.2023 geplant.

Tracklisting "Diamonds And Pearls Super Deluxe Edition"

CD1: DIAMONDS AND PEARLS (REMASTERED)

Thunder

Daddy Pop

Diamonds And Pearls

Cream

Strollin’

Willing And Able

Gett Off

Walk Don’t Walk

Jughead

Money Don’t Matter 2 Night

Push

Insatiable

Live 4 Love

CD2: SINGLE MIXES & EDITS (REMASTERED)

Gett Off (Damn Near 10 Min.)

Gett Off (Houstyle)

Violet The Organ Grinder

Gangster Glam

Horny Pony

Cream (N.P.G. Mix)

Things Have Gotta Change (Tony M Rap)

Do Your Dance (KC’s Remix)

Insatiable (Edit)

Diamonds And Pearls (Edit)

Money Don’t Matter 2 Night (Edit)

Call The Law

Willing And Able (Edit)

Willing And Able (Video Version)

Thunder (DJ Fade)

CD3: VAULT I

Schoolyard

My Tender Heart

Pain

Streetwalker

Lauriann

Darkside

Insatiable (Early Mix - Full Version)

Glam Slam ’91

Live 4 Love (Early Version)

Cream (Take 2)

Skip To My You My Darling

Diamonds And Pearls (Long Version)

CD4: VAULT II

Daddy Pop (12" Version)

Martika’s Kitchen

Spirit

Open Book

Work That Fat

Horny Pony (Version 2)

Something Funky (This House Comes) (Band Version)

Hold Me

Blood On The Sheets

The Last Dance (Bang Pow Zoom And The Whole Nine)

Don’t Say U Love Me

CD5: VAULT III

Get Blue

Tip O’ My Tongue

The Voice

Trouble

Alice Through The Looking Glass

Standing At The Altar

Hey U

Letter 4 Miles

I Pledge Allegiance To Your Love

Thunder Ballet

CD6: LIVE AT GLAM SLAM, 1992, Part 1

Thunder

Daddy Pop

Diamonds And Pearls

Willing And Able

Jughead

The Sacrifice Of Victor

Nothing Compares 2 U

Thieves In The Temple

Sexy M.F.

CD7: LIVE AT GLAM SLAM, 1992, Part 2

Insatiable

Cream/Well Done/I Want U/In The Socket (Medley)

1999/Baby I’m A Star/Push (Medley)

Gett Off

Gett Off (Houstyle)

Blu-ray Disc:

"Diamonds And Pearls" in Dolby Atmos & Stereo (24 Bit / 44.1 kHz)

Die bisher unveröffentlichte Show „Live At Glam Slam 1991“ (präsentiert in 2K-Video mit Dolby ATMOS / Dolby True HD 5.1 / Stereo-Audio) sowie das am 20. Juli 1991 aufgezeichnete und ausgestrahlte Special Olympics-Konzert (in 1080p HD mit Dolby ATMOS / Dolby True HD 5.1 / Stereo-Audio) und Special Olympics Soundcheck, aufgenommen am 19. Juli 1991 (in 2K-Video mit Stereo-Audio).

Restaurierte Version der Diamonds And Pearls Video Collection (in 1080p-Video mit Stereo-Audio), die ursprünglich 1993 veröffentlicht wurde. Die Video Collection enthält die Original-Promovideos für „Gett Off“, „ Cream“, „Diamonds And Pearls“, „Insatiable“, „Strollin‘“, „Money Don’t Matter 2 Night“ und „Call The Law“ sowie Live-Videos von „Thunder“, „Jughead“ und „Live 4 Love“.

bereits erhältlich:

