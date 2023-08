News

"Häschen in der Grube" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Subkultur veröffentlicht "Häschen in der Grube" auf Ultra HD Blu-ray. Der deutsche Spielfilm aus dem Jahr 1968 erscheint in der "Edition Deutsche Vita" am 15.09.2023 als Ultra HD Blu-ray im Digipak mit zwei verschiedenen Cover-Varianten.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Kurzfilme und ein Interview mit Regisseur Roger Fritz dabei.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.