News

HiFi Forum und Möbelhaus Schautz zeigen drei Wohnszenarien mit Leica und Steinway Lyngdorf

Bildquelle: HiFi Forum / Möbelhaus Schautz

Das HiFi Forum Baiersdorf hat im Möbelhaus Schautz in Bayreuth zu einer außergewöhnlichen Vorführaktion geladen. In stilvoll eingerichteten Wohnumgebungen wurden drei hochklassige AV-Installation präsentiert, um zu zeigen, wie man modernste und leistungsfähige Unterhaltungstechnik in bestehende Raumkonzepte harmonisch integrieren kann.

Dabei rückte das HiFi Forum Produkte und Systeme von Steinway Lyngdorf, Leica und USM Haller in den Fokus. Hier werden High-Tech und Design perfekt vereint. Jede der drei Anlagen setzte unterschiedliche Schwerpunkte in Design, Anwendung und Performance.

Anlage 1: Nahfeld-Projektion mit Leica Cine 1 & USM Haller

Hier war alles auf das moderne Wohnzimmer zugeschnitten. Mit dem Ultrakurzdistanzprojektor gelingen große und farbtreue Bilder auch bei wenig Wandabstand. Der Projektor wurde mit dem USM Haller Möbelsystem kombiniert.

Anlage 2: Leica Cine Play 1 & Marine Speaker

Eigentlich für den Outdoor-Bereich gedacht, wurde diese Kombi innen im Möbelhaus gezeigt. Im Zentrum standen die Steinway Lyngdorf MARINE SPEAKER als robuste, wetterfeste Lautsprecherkomponenten, konzipiert für den Außeneinsatz. Für die visuelle Präsentation sorgte der Leica Cine Play 1 Ultrakurzdistanzprojektor.

Anlage 3: Steinway Lyngdorf Model A mit Komplettsystem

Die dritte Installation war besonders hochwertigen Komponenten gewidmet. Das Steinway Lyngdorf Model A-System samt Endstufe, Prozessor und BD-Player sind perfekt aufeinander abgestimmte Geräte für ein Maximum an akustischer Souveränität, Dynamik und Präzision.

Die Sonderaktion im Möbelhaus Schautz in Bayreuth war ein voller Erfolg und mehr als eine reine Produktvorführung. Drei Installationen, drei unterschiedliche Konzepte und eine Gemeinsamkeit: Ein Maximum an Qualität in Technik, Design und Integration. Weitere Informationen und Bilder hier:

Anzeige



Alle Modelle von Leica und Steinway Lyngdorf kann man auch vor Ort im HiFi Forum Baiersdorf bei Nürnberg live erleben:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.