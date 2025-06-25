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Der Samsung The Premiere 5 mit 100" Bilddiagonale und Touch-Interaktion

Bildquelle: Samsung

Samsung stellt mit dem neuen The Premiere 5 einen kompakten Ultrakurzdistanzprojektor vor, der als Projektionsfläche nicht nur die Wand, sondern auch Böden oder Tische zur interaktiven Leinwand umfunktionieren soll und sich mit optionalem Touch-Stand intuitiv bedienen lässt. Selbst in kleineren Räumlichkeiten sollen sich so Bildgrößen von bis zu 100 Zoll realisieren lassen und neue Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden.

Der The Premiere 5 setzt auf Triple-Laser-Technologie und produziert, den Angaben des Herstellers zufolge, bereits aus 43cm Abstand ein projiziertes Bild von bis zu 100 Zoll. Wenn er auf den Boden oder Tisch gerichtet ist, sind noch 40 Zoll möglich.

„Wir haben Ultra-Kurzdistanz-Technologie eingesetzt, damit der Projektor auch direkt vor der Wand ein großes Bild projiziert“, erklärt Seung-Hyun Moon. „Ein speziell entwickelter asphärischer Spiegel bricht den Lichtweg um mehr als 90 Grad und verteilt das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche. Durch den geringen Projektionsabstand lässt sich The Premiere 5 selbst in beengten Räumen mühelos aufstellen“, ergänzt er. „Ein weiterer Vorteil: Er hat eine sehr geringe Schattenbildung – ein häufiges Problem vieler Standard- oder Long-Throw-Projektoren.“

Die Installation und Inbetriebnahme soll sich dank integrierter Kameras und 3D-Time-of-Flight-Technologie besonders einfach gestalten. Dabei werden Abstand und Form der Projektionsfläche mittels der beiden Kameras im Projektor automatisch erfasst und das Bild in Echtzeit angepasst.

Weiteres charakteristisches Merkmal des The Premiere 5 ist die Touch-Interaktion. Ein IR-Laser im Standfuß und eine IR-Kamera an der Oberseite des Projektors arbeiten simultan, erzeugen ein Kalibrierungsmuster und erstellen so eine Abbildung der Projektionsfläche. Berührt man die Oberfläche, registriert der obere Sensor das reflektierte IR-Signal am Touch-Punkt und gleicht es mit der vorhandenen Karte ab, um die exakte Position zu bestimmen. Um die Touch-Funktion zu aktivieren, genügt es, den vorderen und hinteren Standfuß am Hauptgerät anzubringen und das System horizontal abzulegen. Der Projektor schaltet automatisch in den Bodenprojektionsmodus und aktiviert die Berührungssteuerung.

Markant ist natürlich auch das vertikale Tower-Design, insbesondere im Gegensatz zu anderen Ultrakurzdistanzprojektoren. Hier kommt eine spezielle Doppelspiegel-Architektur für eine klare, elegante Optik zum Einsatz. Mit dem Konzept der Bodenprojektion eröffnet The Premiere 5 zusätzlich auch ungewöhnliche Einsatzmöglichkeiten:

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„Durch die Kombination des Projektors mit dem Touch-Stand haben wir die Projektionsfläche bis auf den Fußboden erweitert“, erklärt Park. „Je größer die Fläche, desto vielfältiger die Nutzungsszenarien.“ So lassen sich etwa Smartphone-Inhalte spiegeln und auf einen Tisch projizieren – die Oberfläche wird zum interaktiven Touchscreen. Über Samsung TV Plus, den Gaming Hub und weitere Smart-TV-Funktionen genießen Nutzer*innen ein reichhaltiges Home-Entertainment. „Wir empfehlen dieses Produkt allen, die Familienmomente auf Großbild teilen möchten“, ergänzt Park. „Im Smart-TV-Bereich ‚Enjoy with Family‘ warten zahlreiche Touch-basierte Inhalte von Lernspielen bis zu Casual Games.“

„Der Mehrwert von Projektoren liegt darin, jede Oberfläche in eine Leinwand verwandeln zu können“, ergänzt Park. „Durch kontinuierliche Innovation werden wir die Grenzen der möglichen Projektionsflächen immer wieder erweitert.“

Außerdem an Bord sind 10-W-Stereolautsprecher mit Dolby Atmos-Support. Zudem kann man den Music Frame-Lautsprecher via Q-Symphony einbinden. Der The Premiere 5 ist zweifellos ein sehr interessantes Produkt und kombiniert hochwertige Bildprojektion mit innovativer Touch-Interaktion sowie ungewöhnliche Einsatzmöglichkeiten.

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