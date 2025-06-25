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Nessie Plattenwaschmaschinen neu im HiFi Forum Baiersdorf

Bildquelle: Nessie / HiFi Forum Baiersdorf

Mit den Plattenwaschmaschinen von Nessie haben die Experten des HiFi Forum Baiersdorf das Sortiment um exklusive und hochwertige Komponenten "Made in Germany" erweitert, die Liebhaber der analogen Musikkultur besonders zu schätzen wissen. Hier werden sorgfältig entwickelte Technik mit einfacher Handhabung für eine ebenso gründliche wie schonende Reinigung der eigenen Vinyl-Schätze kombiniert.

Die Nessie Vinylcleaner ProPlusx und die ProPlus+ Master Edition sind ab sofort im HiFI Forum Baiersdorf erhältlich. Beide Modelle sind vor Ort vorführbereit.

Das HiFi Forum Baiersdorf findet man in der Breslauer Str. 29 in 91083 Baiersdorf bei Nürnberg.

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