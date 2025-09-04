"Hexen geschändet und zu Tode gequält" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Turbine Medien veröffentlicht "Hexen geschändet und zu Tode gequält" auf Ultra HD Blu-ray. Der bislang nur im Direktvertrieb erhältliche Horror-Klassiker von Percy Hoven kommt am 02.10.2025 auch in den allgemeinen Handel. Das 4K-Mediabook wird mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten. Die Ultra HD Blu-ray mit der Uncut-Fassung unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.
Hexen geschändet und zu Tode gequält [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,66:1 (HDR10 und Dolby Vision)
Ton: Deutsch DTS-HD Master Audio 2.0, Englisch DTS-HD Master Audio 2.0
Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch SDH
Bonusmaterial:
+ Alternative deutsche und englische Filmanfänge
+ "Hexenjagd in Mauterndorf"- Dokumentation über die Dreharbeiten der Hexen-Filme (ca. 94 Min.)
+ "Geheimnisvolles Österreich" - Parawissenschaftliche Drehort-Featurette (ca. 47 Min.)
+ "Die Hexen und der Bub" - Interview mit Joyce und Percy Hoven* (ca. 25 Min.)
+ Location-Tour (ca. 17 Min.)
+ Trailer (D | UK)
+ 36-seitiger Buchteil zu den Hintergründen und der Entstehungsgeschichte des Films von Andreas Ehrenreich
