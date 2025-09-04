News

"Hush" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Hush" (Still) auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Mike Flanagan aus dem Jahr 2016 mit Kate Siegel erscheint am 24.10.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und zeitgleich auch einzeln auf Blu-ray Disc.

